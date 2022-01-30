У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо України

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна отримає підтримку від Альянсу.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не знає, які справжні наміри має російський уряд щодо України.
Відповідати на запитання BBC про те, чи є "загроза російського вторгнення" неминучою, він заявив:
"У нас є невизначеність у питанні намірів Росії в Україні".
Разом з тим Столтенберг підкреслив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну в разі військового конфлікту між Києвом і Москвою.
Замість цього НАТО зосередиться на поставках озброєнь Україні і розробці санкційних заходів проти РФ, додав генсек.
Раніше повідомлялося, що Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною. У прес-службі Західного військового округу заявили, що планова перевірка боєготовності завершена. Війська і авіація повертаються в місця базування.
28 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвідка України не фіксує будь-яких істотних відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Зараз в українських рубежів спостерігається близько 130 тисяч військ разом з військовою технікою. Положення змінилося тільки в Білорусі, і Київ за цим уважно стежить.