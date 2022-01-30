У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо України

Єнс Столтенберг відповів, наскільки ймовірне вторгнення РФ в Україну / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не знає, які справжні наміри має російський уряд щодо України.

Відповідати на запитання BBC про те, чи є "загроза російського вторгнення" неминучою, він заявив:

"У нас є невизначеність у питанні намірів Росії в Україні".

Разом з тим Столтенберг підкреслив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну в разі військового конфлікту між Києвом і Москвою.

Замість цього НАТО зосередиться на поставках озброєнь Україні і розробці санкційних заходів проти РФ, додав генсек.

Раніше повідомлялося, що Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною. У прес-службі Західного військового округу заявили, що планова перевірка боєготовності завершена. Війська і авіація повертаються в місця базування.

28 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвідка України не фіксує будь-яких істотних відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Зараз в українських рубежів спостерігається близько 130 тисяч військ разом з військовою технікою. Положення змінилося тільки в Білорусі, і Київ за цим уважно стежить.