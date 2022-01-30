УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо України

30 січня 2022, 14:39

Генсек НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Україна отримає підтримку від Альянсу.

Столтенберг
Єнс Столтенберг відповів, наскільки ймовірне вторгнення РФ в Україну / УНІАН

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що організація не знає, які справжні наміри має російський уряд щодо України.

Відповідати на запитання BBC про те, чи є "загроза російського вторгнення" неминучою, він заявив:

"У нас є невизначеність у питанні намірів Росії в Україні".

Разом з тим Столтенберг підкреслив, що Альянс не планує відправляти війська в Україну в разі військового конфлікту між Києвом і Москвою.

Замість цього НАТО зосередиться на поставках озброєнь Україні і розробці санкційних заходів проти РФ, додав генсек.

Раніше повідомлялося, що Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною. У прес-службі Західного військового округу заявили, що планова перевірка боєготовності завершена. Війська і авіація повертаються в місця базування.

28 січня Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що розвідка України не фіксує будь-яких істотних відмінностей в ситуації з військами РФ біля кордонів від обстановки, яка спостерігалася навесні минулого року. Зараз в українських рубежів спостерігається близько 130 тисяч військ разом з військовою технікою. Положення змінилося тільки в Білорусі, і Київ за цим уважно стежить.

Автор: Сергій Кущ
viber
НАТО військова агресія РФ Йенс Столтенберг новини України
Зараз ви переглядаєте новину «У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо України». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Молодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати бідиМолодик в лютому 2022: що не можна робити, щоб не накликати біди Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуЗалучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують біду Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічатиКитайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти РябчукаЖертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти Рябчука Обзивали "шісткою" і "стукачем": спливли деталі про бійця НГУ, який розстріляв людей у ДніпріОбзивали "шісткою" і "стукачем": спливли деталі про бійця НГУ, який розстріляв людей у Дніпрі
14:55

Напад РФ на Україну може спровокувати агресію Китаю - CNN

14:47

Всього один секретний інгредієнт зробить плов неймовірно смачним і соковитимВідео

14:39

У НАТО визнали, що не знають справжніх намірів Росії щодо УкраїниВідео

14:15

Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати

14:09

Гороскоп на лютий 2022: на Водоліїв чекає супермісяць - нова любов, великий прибуток і зміна іміджуВідео

Реклама
14:06

В українців відбирають авто за борги по комуналці і не тільки: хто ризикує залишитися без "коліс"

14:00

Астролог розповіла, що чекає кожен знак зодіаку в молодик 1 лютогоВідео

13:43

"Олігархам Путіна буде ніде сховатися": Лондон ударить санкціями по грошових мішках Кремля - ТрасВідео

13:01

Капуста в Україні подорожчала в 7 разів: до весни ціни стануть ще більшимиВідео

13:00

В Україні хочуть довічно позбавляти водійського посвідчення: кому загрожуєВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 31 січня 2022: Близнюкам – збитки, Дівам – обман, Терезам - віщі сниВідео

12:36

Це вже не модно: жіночий одяг, з яким прощаємося у 2022 році

12:33

"Все може погіршитися без попередження": посольство США порадило своїм громадянам покинути Україну

12:25

Голубовська розповіла, чи буде "довічна" вакцинація від коронавірусу для українцівВідео

12:05

"Їздив з понівеченими тілами по місту": під Києвом по-звірячому вбили подружню паруВідео

11:43

ПриватБанк блокує картки: від клієнтів вимагають "відзвітувати" про походження коштів

11:17

Помер легендарний актор фільму Афоня та Іван Васильович змінює професію Леонід Куравльов

11:11

Сильна хуртовина та потужний вітер: Україну завалить снігомВідео

11:05

"Зроблять боляче всім росіянам": санкції США можуть зруйнувати економіку РФ повністю - NYTВідео

10:52

В Україні змінилися умови виходу на пенсію: головні вимогиВідео

Реклама
09:51

Багато швидких і рятувальників: за ніч в Україні сталося дві моторошні ДТП, постраждали 26 людейВідео

09:48

Під Харковом 18-річна мати задушила доньку, а чоловікові збрехала, що віддала дитя соцслужбам

09:05

Курс долара в Україні досягне важливої позначкиВідео

09:00

Сон з суботи на неділю: про що попереджає і чи буде він віщим

08:48

До 50 грн за літр: українцям назвали захмарні ціни на бензин у лютомуВідео

08:24

Коронавірус в Україні "увійшов в раж": за минулу добу виявлено понад 24 тисячі випадків зараження

08:12

Гороскоп на сьогодні, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

08:02

"Божевільна ідея": Путін прорахувався, коли готував новий напад на Україну - The Washington PostВідео

07:45

Якщо українці почнуть забирати депозити, долар піде в круте пікеПогляд

07:33

Гороскоп на лютий 2022 року для Козерогів: великий прибуток і зцілення від душевних травмВідео

07:27

Ляпас для Росії: Джонсон заявив про посилення військового внеску Великобританії в НАТОВідео

07:10

Новий крок Путіна щодо Донбасу - це провокація: в МЗС України закликали РФ припинити інтеграцію ОРДЛО

06:29

Подворовий збір по-українськиПогляд

05:28

"Особливий статус" Донбасу та "формула Штайнмаєра": у ТКГ пояснили ситуацію щодо консультацій з "ЛДНР"Відео

05:03

У лютому прийде весна: українці дізналися несподіваний прогноз до кінця зимиВідео

04:22

Догляд за каланхое після покупки: куди поставити, чи потрібно пересаджувати і як поливатиВідео

03:50

Везіння в грошах і щастя в любові: хто зі знаків в списку щасливчиків лютогоВідео

03:14

Гречка по 80 гривень за кіло: українців приголомшили прогнозом рекордного подорожчанняВідео

02:47

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" на відео та розповіла про нову "аскезу"Відео

02:16

Які речі категорично заборонено прати в машинці - перелік

Реклама
01:45

Українцям світять "талони на їжу": експерт пояснила промах владиВідео

01:18

Хірург назвав найвдаліший і найпровальніший приклад пластики обличчя серед зірок Голлівуду

00:51

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

29 січня, субота
23:48

"Тіла знайшли в бусі": на Київщині сталося подвійне вбивство: загинула сімейна пара

23:25

Пам'ятка для батьків: кого заборонено брати в хрещені для немовляти

23:24

Погода в Україні: очікуються штормовий вітер та сильний снігопад

22:59

Вибухи на військових складах: у Чехії помилково знищили секретний документВідео

22:26

У МЗС Росії різко відреагували на телесюжет про стягування військ до УкраїниВідео

21:47

Українців можуть змусити доплатити за "торішній" газ - подробиціВідео

21:46

Жертв мало бути більше: ексбоєць НГУ пояснив план помсти РябчукаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти