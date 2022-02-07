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У Києві жорстоко побили радника генпрокурора: з'явився коментар Венедіктової

7 лютого 2022, 20:33

Подія зареєстрована в Печерському управлінні поліції. Наразі правоохоронці встановлюють нападників.

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У Києві напали на радника генпрокурора

У Києві на вулиці Тверській Тупик невідомі побили чоловіка та зникли. У результаті інциденту, 49-річний потерпілий був доставлений до лікарні.

"Сьогодні, 7 лютого, в поліцію Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверській в медустанову госпіталізований чоловік, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група", - говоривши у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Попередньо встановлено, що до потерпілого - помічника генпрокурора — на вулиці підійшли четверо невідомих, побили його і зникли з місця події. 49-річний потерпілий госпіталізований.

"Подія зареєстрована в Печерському управлінні поліції. Наразі правоохоронці встановлюють нападників, проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація", - розповіли в поліції.

На побиття свого радника вже відреагувала генпрокурор Ірина Венедиктова. Вона вважає, що її радник Зураб Адеішвілі - сильна людина і гідний чоловік і що у нього все буде добре.

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"Прошу не спекулювати на цій темі. Той, хто бере на себе відповідальність, повинен бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями", — написала на своїй сторінці в Faсebook.

Зураб Адеішвілі обіймав посаду міністра юстиції Грузії під час правління президента Михайла Саакашвілі, був його найближчим соратником. У 2004 році був призначений генеральним прокурором. Після того, як Саакашвілі програв на виборах 2012 року, був змушений виїхати за межі Грузії разом з більшістю членів його команди.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області в Стрийському районі 22-річний чоловік спочатку побив, а потім зарізавши свого 66-річного батька. Конфлікт, який закінчився трагічно, спалахнув між батьком і сином під час розпивання спиртного.

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