"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

Син Дональда Трампа погрожує припиненням допомоги Україні.

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Син Трампа звернувся до Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Син Дональда Трампа, який переміг на виборах у США, раптово звернувся до президента України Володимира Зеленського з цинічною заявою. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Дональд Трамп-молодший заявив, що Зеленський "втратить допомогу" через 38 днів, коли офіційно буде затверджено перемогу Трампа-старшого.

"У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги", - глузливо написав син Трампа. відео дня

Син Трампа звернувся до Зеленського / фото: скріншот

Допомога США для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,найближчим часом в Україну надійдуть понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS від США, які забезпечать оборонні потреби Києва до кінця 2024 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваного представника адміністрації Джо Байдена.

Політолог Максим Несвітайлов вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Байден все ще має можливість здійснити кілька важливих кроків на підтримку України. Він відзначає, що зараз є шанс на рішучі рішення щодо війни.

Проте військовий експерт Іван Киричевський з Defense Express зазначив, що, незалежно від результатів виборів, Сполучені Штати, ймовірно, будуть змушені скоротити обсяги військової допомоги для України.

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