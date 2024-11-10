Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

Ангеліна Підвисоцька
10 листопада 2024, 23:36
435
Син Дональда Трампа погрожує припиненням допомоги Україні.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп молодший
Син Трампа звернувся до Зеленського / Колаж: Главред, фото: ОП, Вікіпедія

Син Дональда Трампа, який переміг на виборах у США, раптово звернувся до президента України Володимира Зеленського з цинічною заявою. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Дональд Трамп-молодший заявив, що Зеленський "втратить допомогу" через 38 днів, коли офіційно буде затверджено перемогу Трампа-старшого.

"У тебе залишилося 38 днів до втрати допомоги", - глузливо написав син Трампа.

відео дня
син Трампа
Син Трампа звернувся до Зеленського / фото: скріншот

Допомога США для України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред,найближчим часом в Україну надійдуть понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS від США, які забезпечать оборонні потреби Києва до кінця 2024 року. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на неназваного представника адміністрації Джо Байдена.

Політолог Максим Несвітайлов вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Байден все ще має можливість здійснити кілька важливих кроків на підтримку України. Він відзначає, що зараз є шанс на рішучі рішення щодо війни.

Проте військовий експерт Іван Киричевський з Defense Express зазначив, що, незалежно від результатів виборів, Сполучені Штати, ймовірно, будуть змушені скоротити обсяги військової допомоги для України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп вторгнення Росії
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

01:02Україна
Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

00:33Політика
"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

23:36Політика
Реклама

Популярне

Більше
Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Скільки разів можна відняти 1 від 1111: більшість людей дадуть неправильну відповідь

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Гороскоп на завтра 11 листопада: Тельцям - хвиля щастя, Водоліям - фантастична удача

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Дуже важко: від чого помер В'ячеслав Узєлков

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

02:00

Справжні лікарі людських душ: ТОП-4 знаки зодіаку, здатні зцілювати ближніх

01:30

Том Генкс утік зі США після перемоги Дональда Трампа на виборах - подробиці

01:02

Гримлять вибухи у Києві та областях: Україна під масованою атакою Шахедів

00:33

Трамп уперше зателефонував Путіну: обговорювали війну в Україні

10 листопада, неділя
23:58

Кондратюк зізнався, за що "наїхав" на Узєлкова під час їхньої останньої зустрічі

Трамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - ЗолотарьовТрамп спробує заморозити війну в Україні та запропонує угоду Путіну - Золотарьов
23:36

"У тебе залишилося 38 днів": син Трампа раптово накинувся на Зеленського

23:02

РФ може готувати провокації 11 листопада: яка область під серйозною загрозою

22:59

Сумно брела на самоті: Пугачову спіймали під час рідкісного виходу на люди

22:10

РФ атакувала Україну балістикою і КАБами: в двох містах пролунали вибухи

Реклама
21:30

"Хорошого буде мало, окупанти зайшли в Курахове" - лейтенант ЗСУ

21:16

В Угорщині заговорили про повернення миру в Європу і назвали рік: що відомо

20:48

Після освідчення від Melovin: відома українська співачка розлучилася з чоловіком

20:18

На тлі перемоги Трампа: в Білому домі розповіли, що буде з підтримкою України

19:59

Чому я не дуже вірю в швидке завершення війниПогляд

19:41

Експерт про нові удари дронів СБУ: Дають уроки географії - долітають у будь-які точки рф

19:30

"Не думати, не ридати, не дорікати": Олена Мозгова опинилася під крапельницями

19:26

Україну заливатиме дощами: синоптик назвала дату повернення опадів

19:04

Що було першим курка чи яйце: науковці поставили крапку в одвічному питанні

18:56

Під Москвою гриміли десятки вибухів: по РФ завдано рекордного дронового удару

18:47

Попереду складна гра: треба робити вигляд, що сприймаєш план Трампа всерйозПогляд

Реклама
18:46

РФ хоче захопити місто на Харківщині, військовий закликає негайно евакуюватись

18:38

Росіяни готуються до нового удару на Донеччині: у ЗСУ видали важливу заяву

18:25

РФ "пішла ва-банк": боєць ЗСУ зробив тривожну заяву щодо ситуації на фронті

17:59

У Кремлі побачили "позитивні сигнали" в перемозі Трампа: заговорили про угоду

17:51

Зібрали майже 60 тисяч військових: генерал назвав ціль військ РФ на Харківщині

17:49

Тисячі окупантів знищено: генерал розкрив катастрофічні втрати росіян

17:10

На стилі, на спорті: посол Залужний поділився свіжим фото з дружиною

17:04

Як часто потрібно купати кота: ветеринар дав точну відповідьВідео

16:56

Почнеться "чорна смуга": що в жодному разі не можна дарувати - прикмети 11 листопада

16:37

"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

16:34

Навіщо насправді потрібна кнопка не ремені безпеки

16:33

Смерть В'ячеслава Узєлкова: де і коли прощатимуться з боксером

16:28

"Елемент торгів": в РНБО зробили важливу заяву щодо "мирних планів" Трампа

16:06

Україна може втратити 20% території, щоб здобути членство в ЄС - екскомандувач НАТО

16:00

Виклик для найуважніших: потрібно знайти відмінності на картинці за 25 секунд

15:41

Еліта армії РФ знищена: в ГУР розкрили деталі розгрому псковських десантниківВідео

15:26

Поля всіяні "двохсотими": бійці ДШВ розгромили "елітні" частини армії РФВідео

15:20

Майже нереальне завдання для найуважніших: знайти барса на засніжених скелях

15:07

Переговори з РФ стануть умовами капітуляції України: Хара дав невтішний прогноз

15:05

США вже скоро можуть оголосити дату припинення вогню в Україні: в МЗС відповіли

Реклама
15:02

Як відучити собаку гавкати в не потрібний момент: цінна порада експерта

14:49

П'яний комбриг розбився в ДТП: деталі самоліквідації генерала-"м'ясника" РФ

14:47

Окупанти зібрали 50-тисячне угруповання: у ЗМІ розповіли, де РФ готує наступ

14:14

Накриє туман та падатиме дрібний дощ: де в Україні очікується антициклон

13:51

Рекордний удар по Україні: РФ атакувала сотнями бомб, дронів і ракет – ЗеленськийВідео

13:42

22-річний популярний співак розповів, чому йде від мами свого первістка

13:27

Чому коти так люблять мнути лапами людину: ветеринари дали цікаву відповідь

13:01

Носки будуть білосніжними: один компонент видалить навіть стійкі забруднення

13:00

Щодня 1500 загиблих: РФ зазнала найбільших втрат на війні з Україною

12:52

Фашизація зашкалює: у РФ вчителі наділи "патріотичні шапочки" з фольгиФотоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти