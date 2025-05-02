Угода про копалини: ЗМІ дізналися, що буде реалізовано першим

Коротко:
- США та Україна підписали угоду щодо нафтогазових проєктів
- Для початку інвестицій потрібно ратифікувати угоду та створити фонд
- Трамп продовжить обмін розвідданими для захисту бізнесу
Після підписання двосторонньої угоди між США та Україною першими будуть реалізовані саме нафтогазові проєкти. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на урядовців, які пояснюють вибір простотою реалізації: "їх легше здійснити".
Водночас, як зазначає видання, до початку надходження фінансування необхідно, аби документ було ратифіковано Верховною Радою. Крім того, має бути створений спеціальний Інвестиційний фонд відбудови — лише після цього Україна зможе залучати іноземних інвесторів.
WSJ називає підписання цієї угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа. Завдяки домовленості він "може продовжити обмін розвідданими з Україною аби захистити компанії, які працюватимуть на території нашої держави".
"Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном", — підкреслює WSJ.
Разом із тим, американські чиновники попереджають: бізнес із США може не поспішати з інвестиціями через постійну небезпеку від російських атак.
Угода про копалини - що відомо
Як повідомляв Главред, 1 травня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.
Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс заявила, що угода про корисні копалини не пов'язана з процесом врегулювання війни в Україні.
Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.
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Що таке The Wall Street Journal?
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