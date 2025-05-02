Угода про копалини: ЗМІ дізналися, що буде реалізовано першим

Першими стартують нафтогазові проєкти, бо їх простіше реалізувати навіть в умовах війни.

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Нафтогазові проєкти в Україні будуть реалізовані першими / Колаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

США та Україна підписали угоду щодо нафтогазових проєктів

Для початку інвестицій потрібно ратифікувати угоду та створити фонд

Трамп продовжить обмін розвідданими для захисту бізнесу

Після підписання двосторонньої угоди між США та Україною першими будуть реалізовані саме нафтогазові проєкти. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на урядовців, які пояснюють вибір простотою реалізації: "їх легше здійснити".

Водночас, як зазначає видання, до початку надходження фінансування необхідно, аби документ було ратифіковано Верховною Радою. Крім того, має бути створений спеціальний Інвестиційний фонд відбудови — лише після цього Україна зможе залучати іноземних інвесторів.

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WSJ називає підписання цієї угоди дипломатичною перемогою як Києва, так і президента США Дональда Трампа. Завдяки домовленості він "може продовжити обмін розвідданими з Україною аби захистити компанії, які працюватимуть на території нашої держави".

"Але в разі підписання мирної угоди віддача може бути великою. В Україні міститься 20 із 50 видів мінеральної сировини, що вважаються критично важливими, включно з титаном, літієм і ураном", — підкреслює WSJ.

Угода про копалини / Інфографіка: Главред

Разом із тим, американські чиновники попереджають: бізнес із США може не поспішати з інвестиціями через постійну небезпеку від російських атак.

Угода про копалини - що відомо

Як повідомляв Главред, 1 травня Україна підписала важливу угоду зі Сполученими Штатами — Інвестиційний фонд відбудови Україна–США. Документ був укладений спільно з міністром фінансів США Скоттом Бессантом і передбачає залучення глобальних інвестицій у відновлення української економіки.

Речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс заявила, що угода про корисні копалини не пов'язана з процесом врегулювання війни в Україні.

Раніше цього року спроба підписання угоди зірвалася через конфлікт між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом у Білому домі. Згодом Зеленський зустрічався з американським лідером у Ватикані перед похоронами Папи Римського Франциска.

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Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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