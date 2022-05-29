Шість кроків: Україна назвала головні очікування від саміту НАТО

Україна назвала головні очікування від саміту НАТО / РБК-Україна

Україна очікує на посилення санкцій проти Росії в результаті зустрічі очільників країн Північноатлантичного Альянсу, яка відбудеться 29 червня, повідомляла віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина.

Зараз Україна очікує від країн Альянсу:

торговельне ембарго на імпорт російських енергоресурсів;

закриття всіх можливостей для обходу санкцій;

напрямок заморожених фінансових ресурсів для компенсацій Україні;

відмова від розрахунків в російських рублях; відключення всіх російських банків від SWIFT;

розширення індивідуальних санкцій та візових обмежень;

заборона трансляції всіх російських пропагандистських каналів.

"Політика двозначності, яка переважала в країнах євроатлантичного простору, направила сигнал диктатурі, що міжнародний порядок можна змінити на свою користь війною, ще й сплативши це європейськими грошима. Тисячі українців вже стали жертвами такої політики", - зазначила Стефанишина.

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При цьому вона додала, що Україна зараз потребує постачання озброєння, яке дозволить ЗСУ перейти від оборони до наступу і допоможе відбити всі окуповані Росією території.

Стефанишина нагадала, що Україна подавала заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу ще в 2008 році. Ніхто її не відкликав і вона залишається в силі.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний розповів про те, що українські артилеристи в захваті від 155-мм гаубиць M777, отриманих від США для протистояння російським військам.

"Окремі вітання і вдячність від наших артилеристів американському народу за гаубиці М777. Мої хлопці знають ціну артилерії. Перш за все, вони хотіли передати, що це високоточна і дуже ефективна зброя", - підкреслив Залужний.

Пізніше спікер офісу президента Олексій Арестович раніше зробив прогноз, згідно з яким широкомасштабний контрнаступ ЗСУ на зайняті армією РФ території України може початися в середині червня.

За його словами, до кінця травня-початку червня Київ повинен отримати важке озброєння від Заходу. Після цього сформують підрозділи з метою наступальної операції.

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