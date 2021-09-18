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Росія забере війська - і війна на Донбасі завершиться: Данілов закликав розібратися з "Мінськом"

18 сентября 2021, 17:51

Україна не може постійно чекати, коли проблема Донбасу буде вирішена, сказав Олексій Данілов.

Данилов
Збройна агресія Росії на Донбасі завершиться після того, як Москва забере свої війська - Данілов / УНІАН

Офіційному Києву слід вирішити, що робити далі з Мінськими угодами, які так і не призвели до врегулювання російсько-українського військового конфлікту на Донбасі. Україна не може постійно жити в стані очікування. Конфронтація завершиться відразу після того, як Росія забере свої війська з ОРДЛО. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера він розповів про те, що наразі незрозуміло, коли завершиться мінський процес, який йде вже 7 років. У Молдови такі перемовини тривають з 1991 року. Україні слід визначитися, що робити далі з ситуацією на Донбасі.Читайте такжеРосія відриває Донбас і виходить з Мінських угод: дипломат заявив про унікальний шанс України

"Мінський процес - це така цікава річ, яка вже сім років відбувається, незрозуміло, коли він завершиться... у Придністров'ї з 1991 року тривають такі перемовини. Нам треба визначатися, що з цим робити. Ми не можемо постійно перебувати в стані очікування і невирішення проблеми", - зазначив Данілов.

За його словами, питання вирішення конфронтації залежить від дій Москви. Війна завершиться після того, як росіяни виведуть свої війська з окупованого Донбасу.

"Як тільки вона забере свої війська, своїх військових, конфлікт відразу завершиться. Як вони вважають, називають його конфліктом. А насправді це збройна агресія з боку РФ щодо нашої суверенної країни", - підкреслив Олексій Данілов.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський під час одного зі своїх інтерв'ю заявляв, що Київ не бачить перспективи в реалізації Мінських угод, які не змогли привести до миру на Донбасі. Відтепер він шукатиме інші шляхи врегулювання конфлікту на перемовинах з главою РФ Путіним і господарем Білого дому Байденом.

Російський президент Володимир Путін в черговий раз звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і сказав, що якщо Рада ухвалить закон про перехідний період на Донбасі, Москва трактуватиме це як односторонній вихід Києва з Мінських домовленостей.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров сказав, що Москва не збирається брати участь у нових перемовинах в рамках нормандського формату до того моменту, поки не з'явиться дієвий механізм реалізації Мінських угод. На його думку, Київ, мовляв, ухвалює закони, які суперечать "Мінську".

Прессекретар президента України Сергій Никифоров казав, що перемовини щодо нової зустрічі в рамках нормандського формату тривають. Президент Зеленський розраховує на зустріч на вищому рівні і сподівається на результативність таких перемовин.

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