"Результат, якого бояться росіяни": Зеленський показав далекобійну зброю

Президент України провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

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Зеленський зустрівся з Джузеппе Каво Драгоне / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Зеленський зустрівся з головою Військового комітету НАТО

Президент представив українську далекобійну зброю

Президент України Володимир Зеленський показав голові Військового комітету НАТО Джузеппе Каво українську далекобійну зброю. Про це він повідомив у своєму Telegram.

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"Зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одному з підприємств ОПК ознайомилися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї", - заявив Зеленський.

Головними темами зустрічі стали:

підготовка до засідання у форматі "Рамштайн";

продовження військової допомоги від держав-членів НАТО та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів.

"Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО", - резюмував Зеленський.

Дивіться відео із зустріччю Володимира Зеленського та Джузеппе Каво Драгоне:

Зеленський зустрівся з Джузеппе Каво Драгоне / фото: скриншот

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