"Результат, якого бояться росіяни": Зеленський показав далекобійну зброю

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- Президент представив українську далекобійну зброю
Президент України Володимир Зеленський показав голові Військового комітету НАТО Джузеппе Каво українську далекобійну зброю. Про це він повідомив у своєму Telegram.
"Зустрівся з головою Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. На одному з підприємств ОПК ознайомилися з потужностями й характеристиками української далекобійної зброї", - заявив Зеленський.
Головними темами зустрічі стали:
- підготовка до засідання у форматі "Рамштайн";
- продовження військової допомоги від держав-членів НАТО та прямі інвестиції у вітчизняне виробництво далекобійних дронів.
"Вдячний Джузеппе Каво Драгоне за перший закордонний візит на цій посаді саме в Україну. Дякую людям, що працюють над нашою далекобійною зброєю, за реальний результат, який нам дуже допомагає, якого дуже бояться росіяни та який бачать наші партнери з НАТО", - резюмував Зеленський.
Дивіться відео із зустріччю Володимира Зеленського та Джузеппе Каво Драгоне:
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