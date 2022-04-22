"Це ще попереду": Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну Путіна

Ілларіонов пояснив, як росіяни будуть розплачуватися за війну імені Путіна / Thinktanks.by

Через військове вторгнення Росії в Україну країна-агресор вже зовсім скоро житиме в новій економічній реальності.

В чаті на Главреді економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов зазначив, що росіяни поки не відчувають повної дії санкцій і обмежень.

"Нове життя в Росії поки ще не настало - воно ще попереду. Поки все те, що сталося до теперішнього часу, несильно торкнулося побутового життя переважної більшості російських громадян", - пояснив Ілларіонов.

За його словами, зараз торкнулося тих людей, хто був щільно пов'язаний із зовнішнім світом.

читайте такожСША значно розширили санкції проти Росії: хто потрапив до списку"Кілька сот тисяч російських громадян поспішили покинути територію Росії. Також частина людей призовного віку воліла бігти і опинитися в будь-якій іншій країні, але не на батьківщині. Але по-справжньому дію санкцій і міжнародної ізоляції в Росії ще не відчули, це ще попереду", - уклав Ілларіонов.

Раніше Яковенко розповів, що російський диктатор Путін протягом багатьох років проводив зачистку свого оточення. Він "прорідив" ряди верхівки влади, в тому числі і військового командування. Адже не хотів, щоб в його оточенні залишився хтось, хто може наважитися змістити його з поста.

Нагадаємо, раніше економіст Андрій Ілларіонов заявив, що Росія вже піддалася цілій низці санкцій, і вони будуть розширюватися і посилюватися. За його словами, РФ при путінському режимі стає ізгоєм світової спільноти. Її статус наближається до статусу Ірану та Північної Кореї, і цей процес триватиме.

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