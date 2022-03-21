Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту

У Франції заморозили активи Центрального Банку Росії на суму 22 млрд євро.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав найефективніші способи тиску на еліту Російської Федерації. Серед них нафтове ембарго, заморожування активів і арешт майна, повідомив в Telegram-каналі Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, найбільш потужними інструментами впливу на еліту Росії, які застосовує світ, є:
- нафтове ембарго
Вищий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Боррель відкрито заявив про те, що обстріл Маріуполя є великим військовим злочином Росії, у зв'язку з чим важливо негайно і наглухо закрити сировинний інструмент.
"Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ і Саудівської Аравії", - додає Подоляк.
- заморожування активів
У Франції заморозили активи Центрального Банку Росії на суму 22 млрд євро. У тому ж числі були заморожені і кошти приватних осіб на суму 150 млрд євро, а також нерухомість вартістю 500 млн євро, яка належить 30 російським сім'ям.
- арешт майна
"Найдієвіші інструменти в руках, звичайно, американського Мін'юсту, який створив або активував роботу декількох спеціальних груп з пошуку і арешту російського майна будь-якої юридичної природи. KleptoCapture-вся еліта і номенклатура і їхні гроші", - пише Подоляк.
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Раніше президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення та нагадав, що Україна бореться за прагнення бути з Європою на полі бою. Також він звернувся до громадян Німеччини, зазначивши, що вони можуть допомогти в цьому тиском на політиків.
Також раніше Зеленський заявив, що Єрусалим може стати майданчиком для прямих переговорів між Україною та Росією.