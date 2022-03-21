Подоляк назвав найефективніші способи впливу на російську еліту / ОПУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав найефективніші способи тиску на еліту Російської Федерації. Серед них нафтове ембарго, заморожування активів і арешт майна, повідомив в Telegram-каналі Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, найбільш потужними інструментами впливу на еліту Росії, які застосовує світ, є:

нафтове ембарго

Вищий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Боррель відкрито заявив про те, що обстріл Маріуполя є великим військовим злочином Росії, у зв'язку з чим важливо негайно і наглухо закрити сировинний інструмент.

"Питання в ОПЕК і в бажанні відмовитися від квот для ОАЕ і Саудівської Аравії", - додає Подоляк.

заморожування активів

У Франції заморозили активи Центрального Банку Росії на суму 22 млрд євро. У тому ж числі були заморожені і кошти приватних осіб на суму 150 млрд євро, а також нерухомість вартістю 500 млн євро, яка належить 30 російським сім'ям.

арешт майна

"Найдієвіші інструменти в руках, звичайно, американського Мін'юсту, який створив або активував роботу декількох спеціальних груп з пошуку і арешту російського майна будь-якої юридичної природи. KleptoCapture-вся еліта і номенклатура і їхні гроші", - пише Подоляк.

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