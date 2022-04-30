РФ випроваджують з МКС: Росія залишить космічну станцію через санкції - Bloomberg

Представників РФ не буде на МКС / Фото nasa.gov

Росія залишить Міжнародну космічну станцію в рамках санкцій проти РФ за розв'язання війни проти України.

Глава Роскосмосу Дмитро Рогозін заявив, що партнери повинні бути повідомлені за 12 місяців. Раніше агентство пригрозило припинити місії МКС, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що безпрецедентна міжнародна ізоляція Росії після її вторгнення в Україну в лютому ознаменувала занепад цього символу спільного освоєння космосу.

При цьому НАСА, яке планує експлуатувати космічну станцію до 2030 року, продовжує використовувати російські космічні кораблі Союз для доставки астронавтів на МКС і назад після виведення з експлуатації шатлів в 2011 році.

В даний час космічне агентство США більше покладається на приватні космічні польоти. У середу SpaceX Ілона Маска запустила чотирьох астронавтів для НАСА і Європейського космічного агентства.

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Нагадаємо, раніше глава Роскосмосу Дмитро Рогозін почав погрожувати падінням міжнародної комічної станції МКС на США або Європу.

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