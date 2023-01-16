"Партнери, але не союзники": Клімкін розповів, чи стане Китай на бік РФ

Китай продовжуватиме економічну та іншу співпрацю з Росією, використовуватиме російські ресурси, вважає Павло Клімкін.

Клімкін розповів, чи стане Китай на бік РФ / сайт Кремля, УНІАН

Китай не є союзником Росії. Офіційно відносини між Китаєм і Росією називаються партнерством без обмежень.

Екс-міністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв'ю Обозревателю зазначив, що вони ніколи не були союзниками і в перспективі не будуть.

"Це перше. Друге - я не бачу фундаментальних змін в китайській позиції стосовно Росії. Сьогодні Китай не готовий повністю покинути Росію. Вона йому потрібна в суперництві з США і Заходом. Але також Китай не буде підтримувати Росію для того, щоб перейти червоні лінії заходу. Китай завжди уважно стежить за цими червоними лініями", - пояснив Клімкін.

Водночас він підкреслив, що Китай продовжуватиме економічну та іншу співпрацю з Росією, використовуватиме російські ресурси.

"Але одночасно Китай буде чітко дотримуватися червоні лінії Заходу, зокрема, технологічні, військові і т.д. ми бачимо розчарування китайського керівництва від того, що відбувається в Росії, але вони ніколи не будуть цього озвучувати публічно. У цьому відмінність китайської політики. Вони будуть робити це абсолютно непублічно. Але насправді я бачу можливість взаємодії Китаю із Заходом – як зі Сполученими Штатами, так і з європейськими країнами – для посилення тиску на Росію. Вони не очевидні, але, тим не менш, ознаки цього з'являються", - підсумував Клімкін.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що якби Китай, який дотримується формального нейтралітету у війні, підтримав би Київ, така позиція змусила б Москву піти на завершення військових дій. За словами Зеленського, після нападу Росії діалогу Києва і Пекіна фактично немає.

У МЗС Китаю в жовтні після виступи Путіна на Валдаї, в якому він вибухнув звинуваченнями на адресу заходу, опублікували заяву за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ КНР і Росії.

У ньому було сказано, що китайська держава підтримує Москву, політику Путіна і затвердження РФ, мовляв, в якості "великої держави" на міжнародній політичній арені.

Нещодавно стало відомо, що глава Китаю Сі Цзіньпін дав завдання своєму уряду посилити економічну співпрацю з Росією. Пекін збирається закуповувати у Москви більше нафти, газу, товарів сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру. Співпраця, яка вже є зараз, допомагає знизити наслідки західних санкцій для країни-агресора і дозволяє вести війну проти України.

Вам може бути цікаво: