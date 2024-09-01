"Він уже дав вічного хропака": Кислиця заінтригував новиною про смерть Лаврова

Постпред України в Радбезі ООН Кислиця натякнув, що Лавров вже помер у своєму ліжку в елітному приміському районі.

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Кислиця натякнув, що Лавров помер / колаж: Главред, Фото: Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina, фото: Фото:Sergiy Kyslytsya / X via Lev Radin, Фото: pixabay

У суботу ввечері, 31 серпня, постійний представник України при Раді безпеки ООН Сергій Кислиця заінтригував мережею цікавою новиною. Він написав неоднозначний твіт про очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, натякнувши на його можливу смерть.

Про це Кислиця написав у соцмережі Х.

"Для деяких російських військових злочинців померти у своєму ліжку в елітному приміському районі може здатися найпростішим виходом. Навіть якщо вони пропустять лаву підсудних, вони підуть прямо в пекло, щоб горіти там вічно, оминаючи чистилище... Дехто каже, що він уже дав вічного хропака (kicked the bucket), та все ж за іронією долі, я б хотів, щоб він був живий, щоб побачити його на лаві підсудних…" – написав Кислиця. відео дня

Хто такий Сергій Кислиця Сергій Кислиця - український дипломат, постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй (з 20 лютого 2020 року). Закінчив факультет міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Володіє українською, російською, англійською, іспанською та французькою мовами

Однак поки що російські державні пропагандистські ЗМІ не оприлюднювали подібну інформацію про смерть Лаврова, чекаємо підтвердження.

29 серпня Лавров брав участь у спільній пресконференції у Москві з міністеркою закордонних справ Сенегалу Ясін Фалл.

Останню гучну заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 20 серпня. Він бідкався, що після початку наступу ЗСУ в Курській області жодних перемовин між Україною та Росією бути не може.

Перемовини України та РФ - останні новини

У Росії нещодавно влаштували істерику через статтю WP про "таємні переговори". У Міністерстві закордонних справ РФ різко відреагували на інформацію в статті Washington Post про те, що операція ЗСУ в Курській області нібито зірвала таємні переговори щодо часткового припинення вогню.

Як відомо, для російського диктатора пріоритетною є безпека на тимчасово окупованих територіях Криму та Донецької області, саме тому Путін може просити про мир. Кремлівський диктатор Путін розуміє, що втримати наступальний потенціал в зимовий період його армії буде складно, тому на досягнення мети закладає ще 10-12 тижнів.

Своєю чергою радник очільника Офіса президента Михайло Подоляк заявив, що завадою на шляху до повноцінних переговорів є лише одна особа - він поділився, коли це може статись.

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