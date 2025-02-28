На що готові США заради миру: Зеленський зробив заяву у Вашингтоні

Що відомо:
- Зеленський прибув до Білого дому на зустріч із Трампом
- Зеленський хоче дізнатися, на що готові США заради миру
Президент України Володимир Зеленський прибув до США для зустрічі з президентом Дональдом Трампом. Він заявив, що хоче дізнатися, на що готові піти США, щоб зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє Reuters.
Зеленський дякував Трампу за угоду щодо мінералів і висловив сподівання на те, що США та Україна разом зможуть зупинити Путіна. Він також акцентував на тому, що Київ потребує американських засобів протиповітряної оборони.
Зустріч Зеленського і Трампа - що відбулося в Овальному кабінеті
Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася жорстким скандалом. Раптово між Зеленським і віцепрезидентом США Джей Ді Венсом виникла перепалка, в яку вліз і сам Трамп.
Президент Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не піде на припинення вогню з РФ без надання гарантій безпеки. Глава держави нагадав про те, що раніше країна-агресор РФ уже багаторазово порушувала перемир'я.
Президент України Володимир Зеленський зробив першу заяву після того, як покинув Білий дім на тлі скандалу з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Він опублікував пост у соцмережі Х.
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