'Захід зі зміцнення довіри': у Трампа хочуть змусити Путіна повернути українських дітей

Мова йде про дітей, яких росіяни незаконно вивезли з окупованих територій.

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США хочуть змусити Путіна повернути українських дітей / Колаж: Главред, Фото pixabay.com, скріншот з відео

Що відомо:

США хочуть змусити Путіна повернути українських дітей

У Трампа вважають це заходом зі зміцнення довіри

США хочуть вмовити РФ повернути українських дітей, які були вивезені з окупованих територій. В адміністрації Трампа називають це заходом зі зміцнення довіри. Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, повідомляє CBS News.

Він стверджує, що Дональд Трамп порушував це питання під час телефонних розмов з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

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"Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. І росіяни, і українці обмінялися ув'язненими, близько 200, одразу після їхніх дзвінків. І він також говорив про майбутнє цих дітей. Тож, звичайно, в першу чергу, це захід зі зміцнення довіри", - сказав Волц.

Перемовини України та США в Саудівській Аравії - головні новини

Як повідомляв Главред, раніше в Міністерстві закордонних справ України заявили, що україно-американська зустріч у Саудівській Аравії буде технічною, а не політичною. Анонсувалося обговорення можливостей встановлення режиму припинення вогню, а також його дотримання.

Результати переговорів США та України / Інфографіка: Главред

У неділю ввечері, 23 березня, міністр оборони Рустем Умеров заявив, що зустріч Києва і Вашингтона в Ер-Ріяді вже розпочалася. Мають обговорюватися питання захисту енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури від ударів російських окупантів.

США проведуть перемовини як з українцями, так і росіянами, сказав радник Трампа з питань нацбезпеки Майкл Волтц. За його словами, по суті йдеться про непрямі перемовини Києва і Москви. Сторони домовлятимуться про припинення вогню в Чорному морі.

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Хто такий Майкл Волц Майкл Джордж Глен Волц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Отримав ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волц.

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