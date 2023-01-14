"Наздоженемо, зламаємо хребет": Подоляк різко "наїхав" на партнерів, які "підгодовують вбивць"

Михайло Подоляк переконаний, що всякі "мирні плани" лише "годують вбивць" і заохочують їх.

Подоляк прокоментував вибухи в Дніпрі / колаж фото ОПУ , t.me/dnipropetrovskaODA/2988

Сьогодні, 14 січня, російські окупанти вбили і поранили багатьох українців своїм ракетним ударом по житловому багатоповерховому будинку в Дніпрі. Цим вони лише підтвердили, що окупанти прийшли сюди, щоб вбивати і руйнувати. Єдиним результатом цієї війни є безумовний програш Росії. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

Він закликав не вірити в те, що говорять росіяни, адже це все брехня. З цієї ж причини з ними не можна ні про що домовлятися. Подоляк закликав партнерів не намагатися знайти якийсь дипломатичний вихід у цій війні, адже це лише "підгодовує вбивць".

"Перестаньте пропонувати "мирні плани", "турецькі столи переговорів", "обов'язкові гарантії Росії". Не годуйте вбивць. Не заохочуйте негідників. Не породжуйте у них бажання вбивати ще більше. Краще зайвий раз помовчіть і демонструйте публічно абсолютне нерозуміння природи "російського зла". Робите тільки гірше. Затягуєте війну. Заохочуєте наступні вбивства. Ще раз: вбивці повинні нести покарання, інакше це ніколи не закінчиться", - написав Подоляк.

Він акцентував увагу на тому, що Україна просила у партнерів зброю, які необхідно для захисту мирних людей і для закінчення цієї кривавої війни.

"Гостро, просто вчора ще необхідна була зброя - багато зброї. Щоб дійти до кінця. Щоб покарати. Щоб змусити платити. У тому числі за Багатоквартирний будинок в Дніпрі. Україна це зробить - обов'язково. Просто потрібна зброя. Багато зброї. Прямо зараз. Тому Виберіть для себе опцію: дати зброю або мовчки дивитися на те, як російський вбивця вбиває цивільних", - додав Подоляк.

Радник глави ОП переконаний, що Росія вже відкрито влаштовує геноцид.

"Герасимов також не вміє воювати, як і інші росіяни. Тільки вбивства цивільних, залякування, крилаті ракети і маса мобілізованих. Тактика росіян незмінна: відкритий геноцид", - додав Подоляк.

Він переконаний, що Україна переживе це все і обов'язково помститься за кожну пролиту краплю крові нашого народу.

"Перетерпимо, обов'язково наздоженемо, зламаємо хребет. Це вже поза всякими сумнівами. Якщо комусь із партнерів страшно, просто стійте за нашою спиною. Мовчки. Не потрібно продовжувати "шукати вихід". Ми дійдемо до кінця. Тому що потрібно. Тому що немає іншого виходу. Тому що це справедливо", - підсумував Подоляк.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 Січня. В офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Також під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Зараз під завалами знаходяться цивільні. Пізніше стало відомо про 18 постраждалих, з них 3 дітей.

За словами Резніченка, наразі відомо щонайменше про 27 постраждалих цивільних. Серед них шість дітей. Всі постраждалі були госпіталізовані. Рятувальна операція триває.

Як пише заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізуються рятувальникам ліхтарями і мобільними телефонами.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про щонайменше 5 загиблих.

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