Історія з імпічментом Трампа може повторитись знову: Золотарьов назвав причину

Проміжні вибори в Конгрес можуть стати болючими для Трампа.

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Чи можливий імпічмент Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Головне із заяви політолога:

Трамп може не досидіти до кінця президентського терміну

Рейтинг Трампа швидко падає

Може повторитись історія з імпічментом

Є ймовірність того, що історія з імпічментом може повторитися і Дональд Трамп просто не досидить до кінця свого президентського терміну. Про це на чаті в Главреді розповів політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Він зауважив, що США - це все-таки федерація, не імперія, і закони в кожному штаті можуть дуже суттєво відрізнятися.

"Президентські вибори чітко показали розкол: є республіканські і є демократичні штати. І демократи поки що не відійшли від нокауту, який вони отримали на виборах. Лиха біда початок. У всякому разі, темпи падіння рейтингу Трампа - це миготлива червона лампочка. І якраз проміжні вибори в Конгрес можуть стати для Трампа вододілом, після якого він може перетворитися на "кульгаву качку"", - наголосив політолог.

За його словами, історія з імпічментом може повторитися, якщо все буде йти так, як зараз.



"Трампу потрібні результати. Поки що, крім боротьби з нелегалами і безмежної депортації, у Трампа нічого немає, але цьому американський обиватель аплодує. Все інше - з рук геть погано", - підкреслив Золотарьов.

Дивіться відео, в якому Андрій Золотарьов розповів про те, як Путін грає на почуттях Трампа, до якого вибору США підштовхують Україну, та чи можливий крах Росії:

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Дональд Трамп - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що він "дуже розчарований" масованими обстрілами України, які відбулись минулими вихідними. При цьому Америка все ще не вводить жорсткі санкції проти Росії, щоб не зіпсувати "угоду".

Трамп також звернувся до російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна та закликав його "не гратись з вогнем".

Водночас, сенатор-республіканець Чак Грасслі закликав президента США Дональда Трампа відреагувати на нещодавні масовані повітряні атаки Росії проти України. Він зажадав від адміністрації Білого дому ввести санкції проти РФ.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

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