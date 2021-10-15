"Це справа двох дзвінків": Арестович склав план у поверненню Донбасу

Арестович розповів, як повернути Донбас і Крим / УНІАН

Вирішити ситуацію з війною на Донбасі і деокупацією Криму можна за одну хвилину. Вся проблема в голові однієї людини, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

"Ми і наші міжнародні партнери відразу дали – дуже давно - оцінку, що ключ – в голові однієї людини (звуть його Володимир Путін), а рішення – в Кремлі. Питання війни на Донбасі і деокупації Криму можуть відбутися за одну хвилину. Два телефонні дзвінки Путіна і все - війни немає, починається процес деокупації. Один-єдина людина вирішує це все", - сказав Арестович.

Також він згадав про підготовку до зустрічі в "нормандському форматі" і заявив, що Україна готується до переговорів, але російська сторона гальмує процес.

"Долю цих переговорів визначають два фактори. Перший - це візит Нуланд до Москви і переговори з цього приводу, тобто мова йде про можливе повернення США в тому чи іншому варіанті в "нормандський формат", який нібито обговорюється. Ці консультації відбуваються спільно з Україною... Другий – це те, що формально сторони – МЗС Німеччини та Франції - анонсують зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Тобто якийсь трек йде і ми можемо сказати, що принаймні Франції, Німеччини та Україні така зустріч потрібна", - підкреслив Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович розкритикував статтю заступника голови Радбезу, колишнього президента та екс-прем'єра РФ Дмитра Медведєва. Меседжі чиновника він охрестив "балалайкою", і охарактеризував їх як "зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада, невизначений народ, фашисти".

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Переговори щодо Криму та Донбасу

Глава МЗС України Дмитро Кулеба говорив про те, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним за умови обговорення питання звільнення окупованого Криму. Український дипломат закликав російську владу погодитися на такі переговори для того, щоб вирішити конфлікт двох держав.

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Також Кулеба говорив, що Київ як і раніше працює над підготовкою зустрічі Зеленського і Путіна. Зеленський під час дискусії планує вести діалог з позиції сили. Метою України на переговори є припинення збройного конфлікту, а також деокупація ОРДЛО і Криму.

Журналісти російського видання Коммерсант опублікували список "переговорної повісті Путіна і Зеленського", який нібито був переданий з Києва до Кремля. Втім, у переліку з 12 пунктів немає ініціатив з деокупації Криму, а військовий конфлікт на Донбасі згадується тільки один раз.