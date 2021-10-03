"Ще нічого не вирішив": Зеленський висловився про плани на другий президентський термін

Зеленський висловився про плани на другий президентський термін / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський на цей момент не ухвалив рішення з приводу того, чи буде він балотуватися на другий президентський термін. Глава держави вважає, що його команда виконала вже 30-35% своїх обіцянок. Водночас політик планує повністю реалізувати свій курс до кінця каденції.

Під час свого брифінгу в неділю, 3 жовтня, гарант розповів про те, що конкретного рішення з приводу того, чи піде він на другий президентський термін, на цей момент немає.

"Я нічого не вирішив з приводу другого терміну", - зазначив Зеленський.

За словами президента, він планує повністю реалізувати свій курс до завершення президентського терміну. На сьогодні обіцянки виконані на 30-35%. Водночас як вважає глава держави, втілення програми залежить від ефективної роботи у Верховній Раді.

"Я говорив, що вважаю, що ми виконали 30-35% нашої програми, і я говорив, що якщо ми не працюватимемо в Раді, і якщо буде постійно політичний спам, то ми не встигнемо це зробити. А я хочу встигнути зробити все, що обіцяв. Але це не означає, що якщо я це встигну зробити за 4,5 року, то я за півроку до кінця каденції піду. Ні, я попрацюю", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що в програмі команди президента немає обіцянок, які влада не зможе виконати. Він хотів би бути главою держави в той момент, коли все буде реалізовано.

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