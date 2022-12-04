З Путіним – в останню чергу: Макрон поговорить з Зеленським і ще двома лідерами перед дзвінком диктатору

Макрон зателефонує Зеленському перед розмовою з Путіним/ Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон перед своїм дзвінком російському диктатору Володимиру Путіну зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.

Але це не єдиний дзвінок, який планує зробити Макрон перед розмовою з Путіним. Про це повідомляє Parisien.

Зазначається, що французький президент також планує зателефонувати президенту США Джо Байдену та гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі.

"Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю у цю неділю (4 грудня – ред.). І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським", – заявив Макрон.

Макрон хоче поговорити з Путіним

Раніше Макрон оскандалився, заявивши, що він хоче поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Річ у тім, що він вважає "директора" Росії "існуючим лідером". Президент Франції збирається поговорити по телефону з російським диктатором вже в найближчі дні.

Також пізніше стало відомо, що Франція може відмовитися передавати Україні зброю у межах військової допомоги. Про це особисто заявив президент Еммануель Макрон. Він зазначив, що боїться стати "стороною конфлікту" через постачання зброї Україні.

Макрон також заявив, нібито Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом). У той же час, політик висловив думку, що рішення про переговори між РФ і Україною повинен приймати Київ.

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