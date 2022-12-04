З Путіним – в останню чергу: Макрон поговорить з Зеленським і ще двома лідерами перед дзвінком диктатору

Французький президент заявив, що він повинен спочатку поговорити з президентом України, а вже потім телефонувати Путіну.
Президент Франції Еммануель Макрон перед своїм дзвінком російському диктатору Володимиру Путіну зателефонує президенту України Володимиру Зеленському.
Але це не єдиний дзвінок, який планує зробити Макрон перед розмовою з Путіним. Про це повідомляє Parisien.
Зазначається, що французький президент також планує зателефонувати президенту США Джо Байдену та гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі.
"Я чекав можливості детально обговорити все з президентом Джо Байденом перед розмовою з Путіним. Також я чекав на розмову і з гендиректором МАГАТЕ, з яким я знову поговорю у цю неділю (4 грудня – ред.). І, звичайно ж, як я завжди робив, спочатку я повинен поговорити з президентом Зеленським", – заявив Макрон.
Макрон хоче поговорити з Путіним
Раніше Макрон оскандалився, заявивши, що він хоче поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Річ у тім, що він вважає "директора" Росії "існуючим лідером". Президент Франції збирається поговорити по телефону з російським диктатором вже в найближчі дні.
Також пізніше стало відомо, що Франція може відмовитися передавати Україні зброю у межах військової допомоги. Про це особисто заявив президент Еммануель Макрон. Він зазначив, що боїться стати "стороною конфлікту" через постачання зброї Україні.
Макрон також заявив, нібито Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом). У той же час, політик висловив думку, що рішення про переговори між РФ і Україною повинен приймати Київ.
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