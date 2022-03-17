Данілов закликав виключити Росію зі складу Радбезу ООН

Данилов висловився про Росію / УНІАН

Оскільки Росія відмовилася виконувати рішення Міжнародного кримінального суду ООН і не збирається припиняти війну в Україні, то РФ слід виключити з Радбезу організації, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UA разом на українських телеканалах.

"Є рішення суду ООН, яке Російська Федерація каже, що виконувати його не збирається. Тоді у мене питання - а що тоді в Радбезі ООН робить Російська Федерація? Може, пора звідти її прибирати, якщо вона не хоче виконувати ті правила і норми, існуючі в цивілізованому сучасному світі?"- заявив Данілов.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав про те, що принципова позиція Зеленського – визнання України в міжнародних кордонах на 1991 Рік. Це означає вимогу Києва повернути окуповані Росією Крим і Донбас.