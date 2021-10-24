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"Пекельний удар по родинах" : у МЗС РФ звинуватили США в садизмі

24 жовтня 2021, 20:48

Таким чином в МЗС відреагували на рішення Держдепу віднести росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні.

Марія Захарова
Марія Захарова вважає США садистами / Захарова

Представниця МЗС РФ Марія Захарова зробила гучну заяву в бік США. Вона звинуватила Штати в садизмі через нововведення в отриманні візи для громадян РФ.

У соцмережі Захарова охарактеризувала це рішення, як "пекло і садизм".

"Прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію "бездомні національності"... Вони перетворили банальну для XXI століття технічну процедуру на справжнє пекло, в основі якого - знущання на межі садизму", - написала Захарова в Telegram.

Також вона заявила, що в Держдепі "зламалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити".

"Багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг в Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наша симетрична відповідь відрізняється від дзеркальної", - додала Захарова.

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За її словами, мова йде не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів, це "удар по сім'ям і родичам", а також повне обмеження свободи пересування.

Передісторія

Раніше Державний департамент США відніс росіян до категорії громадян, яка не може отримати американську візу в своїй країні. Для цього їм необхідно звернутися в посольство у Варшаві.

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Нагадаємо, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія офіційно визнала участь своїх громадян у збройному конфлікті на Донбасі. Там закликали країну-агресора піти далі і взяти на себе відповідальність за розв'язання і продовження війни на сході України.

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