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Загроза гігантської хвилі в океані: вчені приголомшили катастрофічним прогнозом

Олексій Тесля
26 червня 2026, 02:08
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Поверхня океану в окремих районах значно перевищує середні показники, а рівень води подекуди піднявся більш ніж на 15 сантиметрів.
море, океан
Розкрито таємницю океану / Колаж: Главред, фото: Pexels/Aaron Ulsh, Pixabay/dimitrisvetsikas1969

Головне:

  • У NASA виявили стрімке поширення великої зони аномально теплої води
  • Поверхня океану в окремих районах значно перевищує середні показники

Супутникові спостереження NASA виявили стрімке поширення великої зони аномально теплої води в Тихому океані, що фахівці пов'язують із розвитком потужного кліматичного явища Ель-Ніньо.

За оцінками вчених, воно може стати одним із найсильніших за останні десятиліття, пише Live Science.

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Дані показують, що температура поверхні океану в окремих районах значно перевищує середні показники, а рівень води місцями піднявся більш ніж на 15 сантиметрів. Причиною називають накопичення теплих вод біля екватора через зміни в циркуляції вітрів.

Вчені попереджають, що посилення Ель-Ніньо може серйозно вплинути на клімат у всьому світі. Зазвичай це явище супроводжується екстремальними опадами та повенями в одних регіонах, а в інших — тривалими посухами та спекою.

У NASA зазначають, що нинішня ситуація нагадує події 1997 року, коли відбулося одне з найпотужніших проявів Ель-Ніньо. Дослідниця Северин Фурньє підкреслила, що перші ознаки вказують на дуже сильний епізод, однак для точних прогнозів необхідні додаткові спостереження.

Чому клімат в Україні змінюється: що стоїть за потеплінням

Україна дедалі помітніше відчуває наслідки зміни клімату. Експерти зазначають, що середня температура повітря продовжує зростати, зимові місяці стають менш суворими, а періоди посухи трапляються дедалі частіше.

Фахівці пояснюють ці зміни глобальним потеплінням, спричиненим збільшенням вмісту парникових газів в атмосфері. Найбільший внесок у цей процес робить вуглекислий газ, який потрапляє в повітря внаслідок використання нафти, газу та вугілля, вирубки лісів, а також діяльності промислових підприємств.

За словами вчених, накопичення парникових газів посилює утримання тепла в атмосфері. У результаті Земля поступово нагрівається, що позначається на погодних умовах, зокрема на кліматі України.

Раніше "Главред" писав про те, що суворі зими Україні вже не загрожують. Українці дивуються, що спричинило зміну клімату, адже взимку вже не так холодно, а влітку температура б’є всі рекорди. Але цьому є пояснення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що клімат робить їжу розкішшю. Багато погодних явищ, що спричинили це зростання цін, "були абсолютно безпрецедентними з історичної точки зору".

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Про джерело: Live Science

Live Science — один із найбільших та найавторитетніших науково-популярних сайтів.

Видання публікує статті про космос, тварин, здоров'я, археологію, поведінку людини, планету Земля та інші галузі. Воно прагне донести наукові новини та інформацію до широкої аудиторії.

Крім статей новин, Live Science також включає довідковий розділ, посилання на інші веб-сайти, а іноді й матеріали, що розвінчують наукові міфи.

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