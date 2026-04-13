Сенсаційне відкриття: розкрито таємницю Антарктиди з її загадковим островом

В Антарктиді виявили новий острів

Під час антарктичної експедиції вчені з Інституту Альфреда Вегенера несподівано натрапили на раніше невідому ділянку суші в районі моря Уедделла.

Відкриття відбулося випадково: дослідницьке судно змінило маршрут через негоду і наблизилося до об'єкта, який спочатку прийняли за брудний айсберг, пише Daily Mail.

Під час детального огляду з'ясувалося, що це невеликий кам'янистий острів. Його розміри становлять близько 130 метрів у довжину і 50 метрів у ширину, а висота над рівнем моря сягає приблизно 16 метрів. Щоб підтвердити знахідку, вчені використовували дрон.

Довгий час ця ділянка залишалася непоміченою, оскільки була прихована льодом і на супутникових знімках практично не відрізнялася від дрейфуючих айсбергів. Цікаво, що на морських картах ця зона вже позначалася як потенційно небезпечна, хоча сам острів там не був позначений.

Поки що новий географічний об'єкт не має офіційної назви — його планують внести до карт після завершення всіх процедур.

На тлі цього відкриття вчені також звертають увагу на зміни в інших регіонах: наприклад, біля Венеції піщана мілина, яка раніше з'являлася лише тимчасово, тепер стала постійною і навіть почала покриватися рослинністю, формуючи власну екосистему.

Про джерело: Daily Mail Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

