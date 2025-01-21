Випробування вагітністю: прем’єра третього сезону комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас" вже скоро на ТЕТ

На телеканалі ТЕТ покажуть довгоочікуване продовження улюбленої сімейної комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас".

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Ромео і Джульєтта з Черкас 3 сезон - прем’єра на ТЕТ / Пресслужба

У третьому сезоні настрої головних героїв спалахуватимуть від найменших дрібниць, адже разом з Юлею завагітніє все сімейство Капуленків і Монтенків.

У фінальних серіях другого сезону комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас" свати зрештою вгамували феромони та повернулися в законні шлюби – Толя зрозумів, що по справжньому любить свою граційну Валю, а Стьопа усвідомив, що жити не може без консервативної Віри. Тож у прем’єрних серіях третього сезону Капуленки й Монтенки розгорнуть нове запекле протистояння – цього разу за звання найкращого дідуся та бабусі. Свого ще ненародженого онука або онучку вони оточать такою увагою, що допечуть Юлі та Ромі до живого та перетворять мрію всього їхнього життя на неабияке випробування. Батьки безперестанку пхатимуть носи у стосунки, бізнес, бюджет, побут і навіть ліжко дітей, доводячи їх до шаленства.

Сімейні пристрасті на екрані незмінно втілюватимуть незрівнянні актори комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас" – Назар Задніпровський, Андрій Пономаренко, Віра Кобзар, Маргарита Бахтіна, Костянтин Войтенко та Поліна Василина. У третьому сезоні головний каст підсилять Дар’я Петрожицька, Дмитро Соловйов, Дмитро Вівчарюк, Антоніна Хижняк, Леся Самаєва, Артемій Єгоров та інші.

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Унікальна комбінація сімейних цінностей і побутового гумору чекає глядачів у продовженні комедії "Ромео і Джульєтта з Черкас 3". Прем’єра вже скоро на телеканалі ТЕТ.

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