Від запеченої скумбрії до голлівудського салату від Євгена Клопотенка: з чим смакувати новорічний випуск шоу 'Я люблю Україну' 31 грудня

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Новогодний выпуск шоу "Я люблю Украину" / Фото: 1plus1

Телеканал ТЕТ започатковує нову традицію 31 грудня та запрошує всіх глядачів зустріти Новий рік у компанії улюбленого родинного шоу "Я люблю Україну".

В останній день року, о 18:00, студія шоу "Я люблю Україну" перетвориться на зимову казку з блискучими декораціями та зірковими складами команд: інфлюенсеркою та амбасадоркою соціальних проєктів Дашею Квітковою, шеф-кухарем і ресторатором Євгеном Клопотенком, гумористкою та акторкою серіалу "Волонтери" Олександрою Машлятіною, ведучим Фімою Константиновським.

Святковий випуск шоу "Я люблю Україну" стане особливою подорожжю до українських зимових традицій. Разом ми зустрінемо Новий 2025 рік з піснями, веселощами та загадаємо одне бажання на всіх.

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А що ж до новорічного столу? Під що смакувати прем’єру? На щастя, один з зіркових гостей – Євген Клопотенко. Він радо поділився стравами, які найкраще смакуватимуть за переглядом шоу "Я люблю Україну". Прості у приготуванні, але оригінальні рецепти точно додадуть вашому святу особливого шарму та смаку:

Курка в арахісовому соусі. На Новий рік хочеться чогось особливого та незвичного. Як вам таке – курка в арахісовому соусі з гарніром зі стручкової квасолі? Спочатку стегна підсмажимо до рум’яної скоринки, а потім запечемо під шаром соусу, щоб отримати найніжніше та найсоковитіше м’ясо. До такої курки смакуватиме будь-який гарнір, але якщо бажаєте чогось оригінального, доповніть хрумкою стручковою квасолею.

На Новий рік хочеться чогось особливого та незвичного. Як вам таке – курка в арахісовому соусі з гарніром зі стручкової квасолі? Спочатку стегна підсмажимо до рум’яної скоринки, а потім запечемо під шаром соусу, щоб отримати найніжніше та найсоковитіше м’ясо. До такої курки смакуватиме будь-який гарнір, але якщо бажаєте чогось оригінального, доповніть хрумкою стручковою квасолею. Запечена скумбрія з червоною цибулею. Мабуть, ви не раз запікали скумбрію, адже це досить просто: сіль, лимон і в духовку. Дуже смачно, проте буденно. Тому на Новий рік пропонуємо приготувати "подушку" з підсмаженої червоної цибулі, часнику та оцту, на якій буде просочуватися та віддавати свої смаки й аромати скумбрія.

Мабуть, ви не раз запікали скумбрію, адже це досить просто: сіль, лимон і в духовку. Дуже смачно, проте буденно. Тому на Новий рік пропонуємо приготувати "подушку" з підсмаженої червоної цибулі, часнику та оцту, на якій буде просочуватися та віддавати свої смаки й аромати скумбрія. Кобб салат з курячим філе. Хочете рецепт зіркового салату, який вигадали в Голлівуді? Тут ніякої екзотики. Особливість салату – в подачі: інгредієнти не перемішуються, а викладаються яскравими смужками. Заправка подається окремо, щоб кожен гість міг обрати саме те поєднання інгредієнтів, яке йому найбільше до смаку.

Хочете рецепт зіркового салату, який вигадали в Голлівуді? Тут ніякої екзотики. Особливість салату – в подачі: інгредієнти не перемішуються, а викладаються яскравими смужками. Заправка подається окремо, щоб кожен гість міг обрати саме те поєднання інгредієнтів, яке йому найбільше до смаку. Салат з гарбузом, фетою та шпинатом. Свята — ще не привід відмовлятися від здорової їжі, адже вона також може бути смачною та оригінальною. До того ж цей салат з гарбузом, фетою та шпинатом ви приготуєте лише за 25 хвилин або навіть менше. Не потрібно довго відварювати чи запікати овочі – просто трохи обсмажте гарбуз, додайте вже готову консервовану квасолю, листя бебі-шпинату та ніжний сир фета. Ось і весь рецепт. Але страва виходить яскравою та смачною.

Свята — ще не привід відмовлятися від здорової їжі, адже вона також може бути смачною та оригінальною. До того ж цей салат з гарбузом, фетою та шпинатом ви приготуєте лише за 25 хвилин або навіть менше. Не потрібно довго відварювати чи запікати овочі – просто трохи обсмажте гарбуз, додайте вже готову консервовану квасолю, листя бебі-шпинату та ніжний сир фета. Ось і весь рецепт. Але страва виходить яскравою та смачною. Рієт з качки з грушевим мармеладом. Нехай вас не лякає чудернацька назва страви. Насправді це звичайнісінький паштет з філе качки. Але він не перебитий до кремової консистенції, а порубаний ножем для виразної щільної текстури та смаку. Щоб зробити його ще цікавішим на смак, приготуйте грушевий мармелад.

Нехай вас не лякає чудернацька назва страви. Насправді це звичайнісінький паштет з філе качки. Але він не перебитий до кремової консистенції, а порубаний ножем для виразної щільної текстури та смаку. Щоб зробити його ще цікавішим на смак, приготуйте грушевий мармелад. Десерт з листкового тіста із заварним кремом. Можна було б назвати цей десерт "Наполеон", але не станемо вводити вас в оману, адже він трішки інший. Крім чудового та ніжного смаку, у нього є ще одна перевага — він готується напрочуд легко та швидко. Варто лише купити листкове тісто та приготувати дуже простий заварний крем. Головне – це подача. Поламайте готове тісто на шматочки, промастіть кремом ці "великі крихти". Якщо хочете смакувати хрумкий десерт, то одразу подавайте на стіл. Або залиште просочуватись, якщо любите м'якенькі.

Подробиці приготування та більше святкових страв на ресурсах Євгена Клопотенка. Не забувайте ввімкнути телеканал ТЕТ 31 грудня, о 18:00, щоб зустріти рік разом з улюбленим шоу "Я люблю Україну".

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