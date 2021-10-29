У прокат вийде епічний фільм "Чому я живий" із зіркою "Спіймати Кайдаша" і "Кіборгів"

Кадр з х/ф "Чому я живий" / B&H Film Distribution Company

У довоєнному Маріуполі на березі Азовського моря юна Фрося (дебютна роль Анастасії Марків). Побачив її режисер випадково, коли дивився "Х-фактор". Побачив Настини приголомшливі очі і і її коханий Ленчик (Роланд Мишко ‒ Секс, Інста і ЗНО) мріють одружитися. Але батько дівчини (Віктор Жданов ‒ Спіймати Кайдаша, Кіборги) категорично проти зятя-єврея. Все безповоротно змінюється, коли в місто приходить війна. Героям належить пережити окупацію і нацистський терор, щоб зберегти любов і людяність в найпохмуріші часи.

Цей проект режисер Віллен Новак мріяв реалізувати багато років - сценарій за оповіданням Євгена Митька "Тепер я турок, не козак" був закінчений ним багато років тому.

Акторів, за словами режисера, вибирали особливо ретельно. Обговорювався кожен персонаж, включаючи зріст, вагу, очі. Одного з основних персонажів-Фросю - зіграла Анастасія Марків. Побачив її режисер випадково, коли дивився "Х-фактор".

"Побачив Настини приголомшливі очі і все - відірватися не міг. Вона-мольфарка. Пробував на роль Фросі та інших, але зацікавила режисера саме Настя", - говорить Новак.

Легендарний актор Олексій Горбунов погодився зіграти у фільмі, навіть не читаючи сценарій. Не в останню чергу тому, що знімався у фільмі Новака більше 30 років тому - в драмі про штрафний батальйон "Гу-га".

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Стрічка створена на Одеській кіностудії (продюсери - Андрій Осипов, Олена Дементьєва) та за підтримки Державного агентства України з питань кіно.