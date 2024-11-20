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Серіал "Прикордонники" став найпопулярнішим тайтлом жовтня на Київстар ТБ

Олена Кюпелі
20 листопада 2024, 15:50
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Сюжет розгортається навколо курсантів-прикордонників, які обрали шлях оборони кордонів власної держави у вересні 2021 року.
Серіал
Серіал "Прикордонники" / Фото прес-служби

Перший український серіал про курсантів очолив рейтинги контенту на платформі кіно та телебачення Київстар ТБ. Оцінку провели за кількістю користувачів, які переглянули серіал, а також загальною тривалістю дивлення

Українська багатосерійка "Прикордонники", стартувавши 1 жовтня ексклюзивно на Київстар ТБ, одразу зайняла лідерські позиції у жовтні та тримає їх досі. Виробництвом стрічки займалася креативна команда ДАЛІ БУДЕ ФІЛМЗ спільно з телеканалом НТН за підтримки Держкіно. Наразі серіал очолює ТОП-10 тайтлів на платформі кіно та телебачення, що підтверджує традиційну популярність на ній саме українського контенту.

Київстар ТБ вже анонсувала появу фінальних 12 серій з 29 листопада та розмістила новий трейлер серіалу, саундтрек для якого створив гурт "Жадан і Собаки".

відео дня

Нагадаємо, що сюжет розгортається навколо курсантів-прикордонників, які обрали шлях оборони кордонів власної держави у вересні 2021 року, за півроку до початку повномасштабного вторгнення. Молоді хлопці та дівчата з різних куточків України вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України.

Для зручності перегляду "Прикордонників" в період відключень світла користувачі мобільного додатку Київстар ТБ можуть скористатися функцією завантаження контенту. Після завантаження серії відображатимуться в розділі "Моє відео".

Нагадаємо, що платформа кіно та телебачення Київстар ТБ має найбільшу відеотеку контенту українського виробництва. Зокрема, для українських глядачів доступні такі українські кінопроєкти, як "Реванш", "Лікарка за покликанням", "Жіночий лікар. Нове життя", "Крашанка", "Конотопська відьма", "Хазяїн 2. На своїй землі".

Більшість українського контенту доступна на Київстар ТБ за підпискою в пакеті "Преміум HD", тож до 1 грудня платформа зробила його оформлення доступнішим зі знижкою 65% з нагоди Чорної п'ятниці.

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі "Кіно для ТБ".

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