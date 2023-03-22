Палке кохання та солодка помста: на 1+1 Україна відбудеться прем'єра драми "Невірний"

Турецький серіал-адптація популярного англійского шоу швидко завойовує світову популярність.

Невірний - новий турецький серіал на 1+1 Україна / Прес-служба

27 березня о 17:10 на телеканалі 1+1 Україна відбудеться прем’єра турецького серіалу "Невірний" (Sadakatsiz), який є адаптацією відомого британського серіалу "Доктор Фостер" та знімався у Стамбулі. В основі сюжету лежить історія зради та помсти в подружній парі.

Головна героїня на ім’я Асіє - лікарка, батьки якої загинули у автокатастрофі, коли вона була маленька. Асіє має чоловіка Волкана, родина та друзі якого замінили їй рідних людей. Вона дуже кохає свого обранця, але після того, як знайшла на шарфі коханого пасма чужого жіночого волосся, в її серці оселилася недовіра.

Жінка раз за разом прокручує у голові сценарій того, що вона буде робити у випадку, якщо чоловік їй зраджує. Але навіть не може уявити, з якими труднощами їй доведеться зіткнутися у найближчому майбутньому. Асіє розуміє, що живе в павутині брехні, а коли спливають подробиці зради, її життя руйнується і вона присвячує себе помсті.

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В головних ролях — Джансу Дере, Джанер Джиндорук, Меліс Сезен. Серіал був номінований на 7 нагород премії "Золотий метелик-2021" у номінацях "Найкращий серіал", "Найкраща акторка", "Найкращий сценарій" та інші, а також у двох номінаціях цієї ж премії у 2022 році. Серіал було адаптовано у декількох країнах серед яких Велика Британія, Франція, Індія, Південна Корея, Філіппіни та інші.

Чи зможе Асіє подолати ревнощі та зберегти родину, дивіться вже 27 березня на телеканалі 1+1 Україна.