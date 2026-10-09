В українських дитсадках тепер приймають дітей від 6 місяців: де діє проєкт

У деяких дитячих садках запрацював пілотний проєкт, завдяки якому батьки можуть залишати малюків на спеціалістів вже у перші місяці життя.

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Чиновники сподіваються, що пілотний проєкт допоможе батькам раніше вийти на роботу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У Києві відкрили перші групи у садочках для дітей від шести місяців

Пілотний проект запрацював у п'яти районах столиці

Нововведення допоможе батькам раніше вийти на роботу

У київських дитсадках запрацювали перші групи для дітей віком від шести місяців. Пілотний проєкт охоплює дев'ять груп у п'яти районах столиці, а його мета - дати батькам можливість раніше повернутися до роботи.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. За його словами, групи відкрили в закладах Голосіївського, Деснянського, Дніпровського, Солом'янського та Шевченківського районів.

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У столиці пояснюють, що мережу дошкільних закладів доводиться підлаштовувати під демографічні зміни: дітей стає менше, і в частині садків з'явилися вільні місця. Другий чинник - кадровий голод, який відчувають компанії.

"Водночас війна впливає і на ринок праці, де є потреба в додатковому ресурсі. Тому створення груп для дітей раннього віку - це рішення і для батьків, які хочуть якомога раніше вийти з декретної відпустки, і для роботодавців, які шукають працівників", - зазначив Мондриївський.

Не кожен садок може взяти немовля

Доступ до пілоту отримали не всі заклади. Ключовими стали два критерії - наявність облаштованого захисного приміщення та кількість працівників, достатня для догляду за найменшими вихованцями.

У КМДА наголошують, що безпекова вимога тут не формальна. Дитину, яка ще не вміє ходити, під час повітряної тривоги має нести до укриття окремий дорослий - саме цей розрахунок і визначає, скільки персоналу потрібно групі.

Що це змінює для батьків

Для родин проєкт означає реальну альтернативу тривалій декретній відпустці: догляд за дитиною можна передати садку задовго до традиційних двох-трьох років.

Перелік закладів-учасників у столиці обіцяють розширювати залежно від результатів пілоту та спроможності конкретних садків.

Дитячий садочок - останні новини по темі

Нагадаємо, Главред писав, що за даними дослідження вчених з Нідерландів, діти які відвідували дитячий садок і ті, хто залишався вдома з батьками, розвивалися по-різному.

Раніше стало відомо, що 2,5-3 роки - це вік, коли дитину можна починати адаптовувати до садочка. Але батькам важливо врахувати кілька важливих нюансів.

Напередодні повідомлялося, що розвиток мережі ясел в Україні почали активно обговорювати після того, як з'явилася пропозиція зменшити декретні відпустки для матерів. Однак реалізація цієї ідеї буде ускладнена кількома факторами.

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Про джерело: Київська міська рада Київська міська рада - орган місцевого самоврядування міста Києва. Депутати Київської міської ради обираються на виборах місцевих органів влади за пропорційною системою голосування. Останні вибори депутатів Київської міської ради відбулися 25 жовтня 2020 року. Кількість депутатів - 120, пише Вікіпедія.

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