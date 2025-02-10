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Миттєво видаляє бруд і цвіль: доступний засіб зробить пральну машину чистою

Віталій Кірсанов
10 лютого 2025, 16:21
30
Білий оцет і харчова сода допомагають нейтралізувати в пральній машині запахи, вбивати бактерії і руйнувати вапняний наліт.
пральна машина
Доступний засіб зробить пралку чистою / колаж: Главред, фото: скріншот з express.co.uk

Ви дізнаєтеся:

  • Простий метод очищення пральної машини
  • Покрокове керівництво з очищення пралки

Пральні машини можуть забруднюватися і покриватися брудною кіркою дуже швидко, якщо їх не чистити належним чином. Спробуйте доступний метод для простого рішення. Главред розповість про цей недорогий засіб очищення пралки.

Згодом волога, залишки мийного засобу і застряглі ворсинки скупчуються, створюючи ідеальне середовище для розмноження цвілі і бактерій у вашій пральній машині.

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Якщо ви відчули неприємні запахи на одязі або помітили чорну плісняву, що розповзається по гумовому ущільнювачу дверцят, ваша пральна машина терміново потребує глибокого чищення, пише Daily Express.

Експерти з сантехніки попереджають, що запущена пральна машина може зрештою повернути бактерії назад у ваш одяг, викликаючи неприємні запахи і навіть подразнення шкіри.

Але хороша новина в тому, що існує неймовірно просте рішення проблеми з використанням засобу, який не спустошить ваш гаманець і, найімовірніше, вже є у вас вдома.

Цей простий метод очищення містить два звичайних побутових засоби: білий оцет і харчову соду.

За словами експертів, ця комбінація "миттєво видаляє бруд", залишаючи вашу машину бездоганною і пахнучою свіжістю.

Експерти з сантехніки сходяться на думці, що "білий оцет і харчова сода допомагають нейтралізувати запахи, вбивати бактерії і руйнувати вапняний наліт", що робить їх ідеальним дуетом для чищення вашої машини.

Покрокова інструкція з очищення

Налийте 500 мл білого оцту у відсік для мийного засобу і встановіть пральну машину на найвищий цикл (переважно 90 °C). Запустіть її порожньою.

Оцет зруйнує вапняний наліт, вб'є бактерії і нейтралізує ці неприємні запахи.

Потріть ущільнювач і ящик:

Змішайте рівні частини харчової соди і води, щоб вийшла густа паста. Використовуйте стару зубну щітку, щоб почистити гумовий ущільнювач дверцят, де часто накопичується бруд і цвіль.

Не забудьте зняти і замочити відсік для мийного засобу в гарячій мильній воді, перш ніж чистити залишки.

Прополощіть із харчовою содою:

Додайте півсклянки харчової соди прямо в барабан і запустіть ще один цикл гарячого полоскання, щоб видалити весь бруд, що залишився, і запах оцту.

Очистіть фільтр:

Знайдіть фільтр пральної машини. Зазвичай він знаходиться біля нижньої передньої панелі. І видаліть усі застряглі ворсинки, волосся або сміття. Цей важливий крок допомагає запобігти засміченням і не допустити появи неприємних запахів.

Залиште дверцята відкритими:

Після кожного використання завжди залишайте дверцята пральної машини злегка відчиненими. Це дасть змогу повітрю циркулювати, запобігаючи появі вогкості та цвілі.

За допомогою цих простих кроків ви зможете підтримувати пральну машину свіжою, чистою і вільною від бактерій, не витрачаючи цілий статок на спецзасоби.

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Чим небезпечна цвіль?

Цвіль є надзвичайно шкідливим мікроорганізмом. Якщо ви часто перебуваєте в приміщенні, ураженому пліснявою, то рано чи пізно перші симптоми відчують навіть люди, у яких немає алергії. Спори цвілі токсичні для людини. Вони легко проникають в організм через шкіру, дихальні шляхи, слизову оболонку, очі.

Цвіль може спровокувати появу хвороб дихальних шляхів і ротової порожнини, захворювань шкірного покриву, розладів опорно-рухового апарату, різноманітних інфекцій. Крім того, цвіль може призвести до загострення захворювань, які вже є у людини.

Однією з основних ознак зараження можуть стати:

  • нежить,
  • чхання,
  • кашель,
  • запалення і почервоніння на шкірі (можливо, зі свербінням);
  • стало важче дихати.
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