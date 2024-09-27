За що можна сварити собаку: кінолог дав поради, як виховати вірне цуценя

Песику варто пояснювати, спілкуючись із ним у доброзичливій манері.

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Кінолог поділився правилами виховання цуценя / unsplash.com

"Покарання" песика не завжди може мати негативний характер. Кінолог Вілл Атертон поділився корисними порадами щодо виховання цуценят. Він підкреслює, що важливо навчити цуценя розуміти, яка поведінка бажана, а чого варто уникати, при цьому кричати на тварину не можна. Варто пояснювати, спілкуючись із ним у доброзичливій манері.

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Як варіант, можна використовувати спеціальні звуки або жести для позначення небажаних дій. Вілл звернув увагу на те, що собаки часто стають тривожними або агресивними, якщо не знають, що роблять неправильно, а господарі раптово починають їх за це суворо карати та сваритися.

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Натомість треба шукати лагідний підхід, критикувати цуценя слід обережно й м'яко, щоб не спричинити негативних наслідків.

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Використовуйте голос: замість підвищення тону, говоріть спокійно, але впевнено, щоб показати, що поведінка небажана. Будьте точними: замість загальних зауважень чітко вказуйте на конкретну дію, яку потрібно виправити, наприклад, "Не гризи меблі". Використовуйте відволікання: якщо цуценя поводиться неправильно, переключіть його увагу на іграшку або команду. Уникайте фізичних покарань: це може викликати страх і агресію. Натомість зосереджуйтесь на позитивному підкріпленні.

Чи можна годувати собаку один раз на день Експерти Аризонського університету провели дослідження і з'ясували, що годування собак лише один раз на день знижує ризик виникнення дев'яти видів вікових проблем зі здоров'ям, зокрема: раку, стоматологічних проблемам, зниження когнітивних здібностей, розладів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і сечовидільної системи, пише Earth.com. На думку дослідників, собакам може бути корисно харчуватися рідше через їхнє мисливське походження. Їхні предки - вовки - часто по кілька днів обходилися без їжі. "Проте наше дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між самим режимом годування та хворобами. Також варто враховувати не лише те, як часто тварини їдять, а й у якій кількості", - сказав один з авторів дослідження Метт Кеберлейн із Вашингтонського університету.

Вілл наголосив на важливості ясного спілкування з собакою, щоб вона відчувала себе зрозумілою і впевненою. Це не лише зміцнює зв'язок між власником та собакою, але й робить їх життя більш гармонійним та щасливим.

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Главред також назвав топ-3 породи собак, які заводити ризиковано. Якщо ви думаєте про собаку для родини, варто звернути увагу на спокійніші та дружні породи, які краще ладнають із дітьми.

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Ще один матеріал розповідає, скільки коштує найдорожчий собака у світі. Зокрема у 2014 році цуценя було продано в Китаї майже за 2 мільйони доларів. Що цікаво, LaFerrari - найпотужніша модель серійних шляховиків цієї компанії коштує мільйон 190 тисяч євро, тобто дешевше ніж песик.

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