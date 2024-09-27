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За що можна сварити собаку: кінолог дав поради, як виховати вірне цуценя

Даяна Швець
27 вересня 2024, 16:46
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Песику варто пояснювати, спілкуючись із ним у доброзичливій манері.
Собаки, выгул собак
Кінолог поділився правилами виховання цуценя / unsplash.com

"Покарання" песика не завжди може мати негативний характер. Кінолог Вілл Атертон поділився корисними порадами щодо виховання цуценят. Він підкреслює, що важливо навчити цуценя розуміти, яка поведінка бажана, а чого варто уникати, при цьому кричати на тварину не можна. Варто пояснювати, спілкуючись із ним у доброзичливій манері.

Як правильно сварити собаку?

Як варіант, можна використовувати спеціальні звуки або жести для позначення небажаних дій. Вілл звернув увагу на те, що собаки часто стають тривожними або агресивними, якщо не знають, що роблять неправильно, а господарі раптово починають їх за це суворо карати та сваритися.

Чому не можна бити собаку?

Натомість треба шукати лагідний підхід, критикувати цуценя слід обережно й м'яко, щоб не спричинити негативних наслідків.

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  1. Використовуйте голос: замість підвищення тону, говоріть спокійно, але впевнено, щоб показати, що поведінка небажана.
  2. Будьте точними: замість загальних зауважень чітко вказуйте на конкретну дію, яку потрібно виправити, наприклад, "Не гризи меблі".
  3. Використовуйте відволікання: якщо цуценя поводиться неправильно, переключіть його увагу на іграшку або команду.
  4. Уникайте фізичних покарань: це може викликати страх і агресію. Натомість зосереджуйтесь на позитивному підкріпленні.

Чи можна годувати собаку один раз на день

Експерти Аризонського університету провели дослідження і з'ясували, що годування собак лише один раз на день знижує ризик виникнення дев'яти видів вікових проблем зі здоров'ям, зокрема: раку, стоматологічних проблемам, зниження когнітивних здібностей, розладів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і сечовидільної системи, пише Earth.com.

На думку дослідників, собакам може бути корисно харчуватися рідше через їхнє мисливське походження. Їхні предки - вовки - часто по кілька днів обходилися без їжі.

"Проте наше дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між самим режимом годування та хворобами. Також варто враховувати не лише те, як часто тварини їдять, а й у якій кількості", - сказав один з авторів дослідження Метт Кеберлейн із Вашингтонського університету.

Вілл наголосив на важливості ясного спілкування з собакою, щоб вона відчувала себе зрозумілою і впевненою. Це не лише зміцнює зв'язок між власником та собакою, але й робить їх життя більш гармонійним та щасливим.

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Як прибрати шерсть домашніх тварин / Главред

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Главред також назвав топ-3 породи собак, які заводити ризиковано. Якщо ви думаєте про собаку для родини, варто звернути увагу на спокійніші та дружні породи, які краще ладнають із дітьми.

Окрім цього, власникам песиків може бути цікаво прочитати, скільки разів на день годувати собаку. Правильний графік годування собаки є важливим фактором для підтримки її здоров'я.

Також експерти ділились, чому собака починає вити: що відбувається і чи не віщує це біду. Розуміння причин виття вашого собаки допоможе вам знайти рішення, яке зробить вашу собаку щасливішим і спокійнішим.

Ще один матеріал розповідає, скільки коштує найдорожчий собака у світі. Зокрема у 2014 році цуценя було продано в Китаї майже за 2 мільйони доларів. Що цікаво, LaFerrari - найпотужніша модель серійних шляховиків цієї компанії коштує мільйон 190 тисяч євро, тобто дешевше ніж песик.

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