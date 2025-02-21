Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із грабіжником банку за 19 сек

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.
Перевірте свої навички спостереження в цьому захоплюючому випробуванні! Ви побачите два, здавалося б, однакових зображення грабіжника банку, але не обманюйте себе, оскільки в сцені є три ледь помітні відмінності. Чи зможете ви помітити їх усього за 19 секунд?
Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж спливе час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорах, формах або навіть у розташуванні найдрібніших об'єктів. Час пішов!
Ви знайшли всі відмінності? Якщо - так, то у вас дуже гострий зір.
Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися. Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.
Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Головоломка для тих, у кого відмінний зір: знайдіть курку серед качок за 7 секунд
- Впораються не всі: знайдіть метелика, качку, кажана та равлика за 15 секунд
- Непросте IQ-завдання: знайдіть 5 відмінностей у картинках тукана за 21 секунду
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