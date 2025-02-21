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Суперголоволомка: знайдіть 3 відмінності на картинках із грабіжником банку за 19 сек

Віталій Кірсанов
21 лютого 2025, 14:18
67
Головоломки підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Завдання "Знайдіть відмінності" - одні з найпопулярніших у читачів головоломок. Ці головоломки пропонують читачам знайти ледь помітні відмінності між двома однаковими на перший погляд картинками, пише Jagranjosh.

Перевірте свої навички спостереження в цьому захоплюючому випробуванні! Ви побачите два, здавалося б, однакових зображення грабіжника банку, але не обманюйте себе, оскільки в сцені є три ледь помітні відмінності. Чи зможете ви помітити їх усього за 19 секунд?

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання: знайти всі три відмінності, перш ніж спливе час! Відмінності можуть бути де завгодно, наприклад, у кольорах, формах або навіть у розташуванні найдрібніших об'єктів. Час пішов!

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Ви знайшли всі відмінності? Якщо - так, то у вас дуже гострий зір.

Тим, хто не зміг знайти відмінності за відведений час, потрібно більше тренуватися. Тепер ознайомтеся з рішенням, представленим нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

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