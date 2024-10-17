Які продукти мають бути в осінньо-зимовому раціоні: дієтологиня озвучила список

На думку дієтологині, в холодну пору варто забезпечити організм необхідними вітамінами та корисними елементами.

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Дієтологиня назвала найкорисніші осінньо-зимові продукти / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото:pexels

Як тільки наступає золота осінь, одразу змінюється не лише погода, а й наші смакові вподобання. Починає хотітися чогось більш калорійного і жирнішого, що ми зазвичай рідко додаємо до свого раціону. Дієтологиня Софія Шпак у сюжеті Сніданку з 1+1 пояснює, що вся справа у вітамінах, а точніше в їх нестатку.

Що відомо про "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" — ранкове шоу телеканалу 1+1 виробництва 1+1 Media. Програма триває три години і є найдовшим в Україні ранковим шоу у прямому ефірі. "Сніданок з 1+1" подає новини, розваги, корисні поради та інтерв'ю з цікавими гостями у прямому ефірі. Програма містить декілька ранкових випусків ТСН, повідомляє Вікіпедія. "Сніданок з 1+1" має власну музичну студію, тому в програмі звучить жива музика. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" підписано понад 500 тисяч користувачів.

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Саме з цієї причини важливо розуміти та знати, як правильно адаптувати свій раціон до холодної пори року. Тоді вдасться не лише зберегти енергію але й, звісно, здоров’я. Дієтологиня озвучила список продуктів, які варто додати до свого раціону, щоб забезпечити організм необхідними вітамінами та корисними елементами.

Як приклад Шпак наводить потребу у ферментованих продуктах, таких як квашена капуста. І це й не дивно, бо в такому разі організм дає сигнали про те, що йому необхідні додаткові вітаміни та поживні речовини. А вітамін C, який зміцнює імунну систему, тим більше у період застуд, якраз міститься у квашеній капусті.

Які продукти додати до осіннього раціону?

З настанням холодної пори року важливо змінювати раціон, додаючи більше коренеплодів. Вони не тільки добре насичують, але й приносять користь здоров'ю.

Наприклад, дієтолог Софія Шпак рекомендує включати в раціон овочі, які містять багато крохмалю, що сприяє тривалому відчуттю ситості, наприклад:

буряк

морква

гарбуз

капуста

селера

Буряк є цінним джерелом речовин, які сприяють розширенню судин і нормалізації артеріального тиску. Морква містить бета-каротин, який допомагає синтезувати вітамін А, необхідний для здоров'я шкіри та очей.

Гарбуз — це улюблений овоч осені. Він багатий на клітковину, що підтримує здорове травлення та стабілізує рівень цукру в крові. Популярною стравою з гарбуза є гарбузова каша з пшоном, відома багатьом з дитинства.

Ба більше, Софія Шпак також радить звернути увагу на бобові культури, які не лише багаті на клітковину, але й допомагають контролювати рівень цукру та холестерину, наприклад:

сочевиця

квасоля

нут

Також, за словами дієтологині, не слід забувати про спеції. Хрін і гірчиця мають зігріваючий ефект і можуть полегшити адаптацію організму до холодної погоди.

Калорійність страв збільшувати не потрібно

Існує загальноприйнятий міф, що, начебто, в холодну пору потрібно вживати більше калорій. Однак Шпак його розвінчує - насправді це не настільки важливо. Додаткова енергія для обігріву тіла становить лише близько 150-200 калорій на день, що можна компенсувати, наприклад, горіхами.

Отже, у холодні місяці варто приділяти увагу продуктам, багатим на вітаміни та мікроелементи. Це допоможе підтримувати здоров'я та енергію в осінньо-зимовий період.

"Тож обираючи продукти, багаті на вітаміни та мікроелементи, такі як коренеплоди, ферментовані страви та бобові, ви допоможете організму адаптуватися до холодів і підтримувати енергію та здоров'я", - резюмувала дієтологиня.

Цікаві осінні рецепти - що відомо

Нагадаємо, що Главред ділився абсолютно новим рецептом глінтвейну, як зігрітися восени. Цей напій безумовно і зігріє в холодні осінні вечори, і покращить настрій.

Також існує чудовий рецепт смачного пирога з яблуками, що чудово доповнить домашні посиденьки за чашкою гарячого чаю.

Як відомо, осінь - пора каштанів, тому відомий шеф-кухар поділився рецептом такого незвичного делікатесу - як приготувати їстівні каштани.

До речі, ділимось також рецептом неймовірного гарбузового супу, що теж є дуже по-осінньому.

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