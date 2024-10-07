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Як собака бачить кольори: експерти пояснили, чому для них світ не чорно-білий

Даяна Швець
7 жовтня 2024, 09:07
139
Через меншу кількість колбочок у очах собаки, вони не можуть бачити такий широкий спектр кольорів, як ми, і не бачать їх так яскраво.
собака, цвета
Експерти пояснили, як собаки та люди бачать кольори / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Людей завжди приваблюють кольори, і ми часто обираємо одяг чи дизайн інтер'єру, керуючись улюбленими відтінками або тим, що нам здається найбільш привабливим. Якщо вам запропонувати два предмети різних кольорів, скажімо, два м'ячі, ви, швидше за все, оберете той, що більше відповідає вашому улюбленому кольору. У песиків це відбувається дещо інакше.

Експерти spca.bc.ca дали відповідь на запитання, як це відбувається у собак: чи є у них "улюблений" колір та чи правда, що собаки не бачать кольорів і є дальтоніками?

Як собаки та люди бачать кольори

Поширена думка, про те, що що собаки бачать світ лише в чорно-білих тонах - абсолютний міф. Хоча вони не бачать кольорів так, як люди, деякі кольори їм все ж доступні.

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"Як люди, так і собаки здатні бачити завдяки двом основним типам клітин у сітківці ока – паличкам, які виявляють рівні освітлення і рух, та колбочкам, що допомагають нам розрізняти кольори. Очі людини мають три типи колбочок, що дозволяє нам бачити поєднання червоного, синього та зеленого. У собак же лише два типи колбочок, тому вони можуть розрізняти лише синій і жовтий. Внаслідок цього собаки є червоно-зеленими дальтоніками", - пояснили експерти.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Як прибрати шерсть домашніх тварин - инфографика / Главред

Чим зір собаки відрізняється від людського?

Якщо порівняти зір людей і собак, то у нас більше колбочок, що дозволяє нам бачити багатий спектр кольорів. В той же час у собак більше паличок, які допомагають їм краще бачити в темряві та швидше реагувати на рух.

З цієї причини собака своїм "орлиним" зором має змогу обійти людину і може помітити, як пташка пролітає вдалині, коли ви навіть цього не помітите, або буде гавкати вночі на тварину, яку ви не зможете розгледіти.

"Через меншу кількість колбочок у очах собаки, вони не можуть бачити такий широкий спектр кольорів, як ми, і не бачать їх так яскраво. Коли людина є червоно-зеленою дальтоніком, це означає, що вона не може розрізняти ці два кольори. Те саме стосується вашої собаки. Наприклад, червоний виглядає для собаки темно-коричневим або навіть чорним. А відтінки жовтого, оранжевого та зеленого виглядають для них як різні відтінки жовтого", - кажуть спеціалісти.

Який колір краще вибрати для іграшки собаки?

На переконання експертів, найбільш помітним для собаки є синій колір, а також фіолетовий, який для неї теж виглядає синім. Саме тому, особливо під час ігор на траві, собаці може бути важко розрізнити червоний чи зелений м'яч, адже ці кольори зливаються з травою. А от якраз синю іграшку собака побачить значно легше, що зробить гру цікавішою.

"Отже, якщо ви думаєте, яку іграшку купити для свого пухнастого друга, вашій собаці більше сподобаються сині та жовті іграшки, ніж будь-які інші кольори. Візьміть синій м'яч, коли йдете грати надворі, щоб ваша собака краще бачила його на тлі зеленої трави. Якщо граєте вдома, можете обрати будь-яку іграшку, яку ваша собака здатна бачити – синю, жовту або фіолетову. Тепер ви знаєте відповідь на питання "який улюблений колір у вашої собаки?" — це синій!" - підсумували експерти.

Чи можна годувати собаку один раз на день

Експерти Аризонського університету провели дослідження і з'ясували, що годування собак лише один раз на день знижує ризик виникнення дев'яти видів вікових проблем зі здоров'ям, зокрема: раку, стоматологічних проблемам, зниження когнітивних здібностей, розладів шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок і сечовидільної системи, пише Earth.com.

На думку дослідників, собакам може бути корисно харчуватися рідше через їхнє мисливське походження. Їхні предки - вовки - часто по кілька днів обходилися без їжі.

"Проте наше дослідження не встановило причинно-наслідкового зв'язку між самим режимом годування та хворобами. Також варто враховувати не лише те, як часто тварини їдять, а й у якій кількості", - сказав один з авторів дослідження Метт Кеберлейн із Вашингтонського університету.

Інші цікаві новини про домашніх улюбленців

Зооексперти просвітницької ініціативи "AnimalWised" розповіли, які людські звуки подобаються котам. До прикладу, більшість котів миттєво реагують звук "кс-кс". Вважається, що вони пов'язують його з позитивною взаємодією або ж воно імітує рухи потенційної здобичі.

Також розповідалося, які речі в домі лякають та не подобаються котам. Деякі побутові речі, такі як пилососи чи фени, можуть їх лякати та викликати роздратування.

Окрім цього, Главред поділився, які 6 звуків можуть чути тільки собаки. Прокачана здатність розпізнавати різні частоти та вібрації допомагає їм орієнтуватися у навколишньому середовищі та реагувати на стимули, які ми навіть не помічаємо

Кінолог, своєю чергою, назвала 6 несподіваних ознак, в які моменти собакам може не подобатись коли їх гладять. Оскільки вони не можуть висловити своє незадоволення словами, вони демонструють це іншими способами, які іноді можуть бути агресивними і навіть небезпечними, якщо відчувають страх або загрозу.

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