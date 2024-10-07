Хитрий хід від хижаків: як та чому ящірки скидають свій хвіст - відповідь вчених

У деяких видів ящірок до 60% жирових запасів зберігаються саме в хвості.

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Вчені пояснили, чому ящірка відкидає хвіст / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото zooclub.org.ua

Деякі ящірки здатні відкидати свій хвіст для захисту, відволікаючи хижака. Це явище називається автотомією, що означає "самовідсічення" (походить від грецьких слів "сам" і "відсікати"), пояснюють експерти australiangeographic.

Як ящірка відкидає хвіст?

У хвостах ящірок є спеціальні зони слабкості, що називаються площинами перелому. Якщо на цю ділянку діє тиск чи пошкодження, м'язи в цій зоні розходяться, а не з'єднуються, в результаті чого хвіст відпадає через рефлекторне скорочення м'язів.

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Скільки росте хвіст у ящірки?

Процес автотомії організований так, щоб уникнути втрати крові, а сам хвіст здатен відрости за 6-12 місяців. Відновлений хвіст складається з хряща та нових м’язів, хоча зазвичай він коротший і блідіший за оригінальний.

Чому ящірка та інші тварини можуть скинути свій хвіст?

Автотомією користуються не лише ящірки. Близько 200 видів безхребетних також можуть відкидати частини свого тіла для захисту.

Деякі ссавці, зокрема африканські колючі миші, здатні відкидати шматки шкіри при нападі хижака, а потім відновлювати її разом із волоссям і залозами, майже не залишаючи шрамів.

Цікаві факти про ящірок

Як пояснюють експерти, відкидаючи свій хвіст, ящірка вивільняється від ворога й втікає. Однак існують ще деякі цікаві моменти:

Після того, як небезпека проходить, ящірки поїдають свій відкинутий хвіст, щоб відновити втрачений запас енергії. Ящірки, що скидають хвости, добре розмножуються в тераріумах і настільки довіряють людині, що дозволяють брати себе за хвіст. У деяких видів ящірок до 60% жирових запасів зберігаються саме в хвості. Ті з них, які можуть жити без їжі до 35 днів, починають голодувати вже на 24 день після втрати хвоста. У самок, які втратили хвіст, кількість відкладених яєць зменшується, оскільки більша частина енергії йде на відновлення хвоста.

Як живуть ящірки? Ящірка (Lacerta) — рід плазунів ряду лускатих підряду Ящірки. Має 40 видів. Один з найбільших родів родини Ящіркових. Викопні рештки відомі починаючи з еоцену. Полюбляють піски, степи, зарості чагарників, лісисту місцину. Харчуються комахами, безхребетними, молюсками, гризунами, пташенятами, плодами й ягодами. Це яйцекладні ящірки. Самиці відкладають за 1 раз до 14 яєць. Може бути кілька кладок протягом сезону, пише Вікіпедія.

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