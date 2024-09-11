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Ця книга коштує тисячі доларів: жінка здивувала знахідкою на секонд-хенді

Даяна Швець
11 вересня 2024, 15:50
137
Жінка зізналася, що не очікувала знайти перше видання книги.
Гарри Поттер, книга
Жінка Жінка була приголомшена тим, що знайшла в першому виданні книги "Гаррі Поттер" / Колаж: Главред, скріншот

У Великобританії жінка думала, що їй пощастило, коли знайшла перше видання книги "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії" всього за £1,50 ($1,30) в секонд-хенді. Проте її радість швидко змінилася на розчарування, розповідає видання Newsweek.

Кліо Пан Агабіу, користувачка TikTok, опублікувала відео з цією знахідкою. Воно дуже сподобалось аудиторії і набрало понад 1,1 мільйона переглядів.

Що таке Newsweek?

Newsweek - щотижневий американський журнал з ліберальним ухилом, один із трьох найбільших щотижневих журналів країни. Друкувався у Нью-Йорку з 1933 по 2012 рік. Виходив англійською мовою в США, Європі, Близькому Сході, Африці та Азії. В інших країнах світу виходив на 12 різних мовах. За розповсюдженням і тиражем був другим найбільшим виданням серед тижневиків новин у США після журналу "Time". Починаючи з 2012 року журнал доступний лише онлайн, для всіх платформ і пристроїв. Newsweek дає детальний аналіз, новини та думки щодо міжнародних питань, технології, бізнесу, культури і політики, пише Вікіпедія.

відео дня

Однак найцікавішою була несподівана деталь: сторінки книги були вкриті дитячими малюнками та каракулями. Весь захват жінки зник так само, як і народився. Прийшло усвідомлення, що після виявлення пошкоджень книга вже не мала бажаної колекційної цінності.

"Я знайшла її в благодійному магазині в Саттон Колдфілді", — розповіла Агабіу Newsweek. Вона зізналася, що не очікувала знайти перше видання, але була прикро вражена станом книги, бо збирала саме оригінали.

Хоча "Гаррі Поттер і Смертельні Реліквії" через великий тираж 2007 року не є такою рідкісною знахідкою, як попередні книги серії, перші видання в хорошому стані все одно мають цінність серед колекціонерів, особливо якщо підписані автором. Копії, підписані на презентації в Музеї природознавства, можуть коштувати чимало на аукціонах.

Агабіу також показала порівняння зі ще однією знахідкою: перше видання "Гаррі Поттер і Келих Вогню" продається на eBay за майже $9000. Вона зазначила, що через зіпсований стан книги залишила її в магазині, хоча інші могли б не звернути на це увагу.

Думки користувачів TikTok розділилися: одні поділяли її розчарування, інші ж вважали, що навіть з малюнками книга має цінність. Один з коментаторів написав: "Книгу любили, і це головне".

Перші видання книг про Гаррі Поттера залишаються популярними серед колекціонерів. Хоча "Смертельні Реліквії" не настільки дорогі, як перше видання "Філософського каменя", яке може продаватися за £55,000 ($70,000), такі книги мають свою цінність.

Незважаючи на невдалу знахідку, секонд-хенди залишаються чудовими місцями для пошуку рідкісних книг. Нещодавно жінка знайшла підписане перше видання "Щоденника пам'яті" за $2 в Goodwill.

До речі, також вам може бути цікаво прочитати, як жінка озолотилася після походу в секонд-хенд. Відкривши коробку, вона спочатку не могла повірити своїм очам.

Також Главред розповів, які речі не можна купляти на секонд-хенді. Скептики переконані, що речі "з чужого плеча" здатні зруйнувати біополе і призвести до маси проблем і неприємностей.

Окрім цього, експерти поділились, як прибрати запах секонду. Напевно, кожен хоча б один раз стикався з речами, які були придбані в секонд-хенді. І однією з головних особливостей цього одягу, як правило, є дуже специфічний запах.

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Гаррі Поттер секонд-хенд
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