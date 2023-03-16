Безробітна жінка їсть раз на тиждень, щоб прогодувати шістьох котів

Мешканка Лондона голодує протягом року через своїх домашніх тварин. Вона витрачає на них 60 фунтів.
Ясемн Каптан через хворобу залишила роботу і тепер змушена жити на допомогу, але витрачає вона його не тільки на себе, пише Mirror.
Жінка їсть лише раз на тиждень, тому у неї є достатньо грошей, щоб нагодувати шість котів, які, за її словами, "підтримають її" у будь-яких життєвих труднощах.
46-річна Ясемн Каптан вже рік їсть лише раз на тиждень через те, що витрачає 60 фунтів стерлінгів зі своєї щотижневої допомоги в розмірі 69 фунтів стерлінгів на своїх домашніх тварин.
Також жінка отримує щомісячну допомогу по непрацездатності в розмірі 400 фунтів стерлінгів через її остеопороз, але з цих грошей вона платить за оренду житла і комунальні послуги.
Щоб вгамувати голод, зізнається жінка, вона п'є м'ятний чай. За її словами, вона сильно схудла за останній час.
"У мене немає зайвих грошей, але я не можу відпустити котів. Вони виросли разом з нами. Вони у мене відтоді, як вони були ще кошенятами", - поділилася Ясемн.
Раніше ми розповідали, які породи котів є ідеальними компаньйонами навіть для сім'ї з дітьми.
Також ми писали, що навколо кішки, яка протягом двох місяців виживала без води і їжі в зруйнованій багатоповерхівці в Бородянці, розгорівся скандал. Тварину врятували на початку травня минулого року. Кішка стала одним із символів міста, яке пережило російську окупацію, і тепер на неї претендують аж 12 осіб, які називають себе її господарями.
Вам може бути цікаво:
- Кішка сама прийшла в будинок: що це означає І чому категорично заборонено проганяти мугикаючи
- 8 найменших порід котів: милоті та красі немає меж
- Як покарати кішку, щоб вона зрозуміла: не буде мстити, а буде слухатися