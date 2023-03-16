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Безробітна жінка їсть раз на тиждень, щоб прогодувати шістьох котів

16 березня 2023, 14:28
Щоб вгамувати голод, зізнається жінка, вона п'є м'ятний чай. За її словами, вона сильно схудла за останній час.
Жінка голодує, щоб прогодувати своїх котів
Жінка голодує, щоб прогодувати своїх котів / mirror.co.uk

Мешканка Лондона голодує протягом року через своїх домашніх тварин. Вона витрачає на них 60 фунтів.

Ясемн Каптан через хворобу залишила роботу і тепер змушена жити на допомогу, але витрачає вона його не тільки на себе, пише Mirror.

Жінка їсть лише раз на тиждень, тому у неї є достатньо грошей, щоб нагодувати шість котів, які, за її словами, "підтримають її" у будь-яких життєвих труднощах.

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46-річна Ясемн Каптан вже рік їсть лише раз на тиждень через те, що витрачає 60 фунтів стерлінгів зі своєї щотижневої допомоги в розмірі 69 фунтів стерлінгів на своїх домашніх тварин.

Домашні улюбленці жінки
Домашні улюбленці жінки / mirror.co.uk

Також жінка отримує щомісячну допомогу по непрацездатності в розмірі 400 фунтів стерлінгів через її остеопороз, але з цих грошей вона платить за оренду житла і комунальні послуги.

Щоб вгамувати голод, зізнається жінка, вона п'є м'ятний чай. За її словами, вона сильно схудла за останній час.

"У мене немає зайвих грошей, але я не можу відпустити котів. Вони виросли разом з нами. Вони у мене відтоді, як вони були ще кошенятами", - поділилася Ясемн.

Раніше ми розповідали, які породи котів є ідеальними компаньйонами навіть для сім'ї з дітьми.

Також ми писали, що навколо кішки, яка протягом двох місяців виживала без води і їжі в зруйнованій багатоповерхівці в Бородянці, розгорівся скандал. Тварину врятували на початку травня минулого року. Кішка стала одним із символів міста, яке пережило російську окупацію, і тепер на неї претендують аж 12 осіб, які називають себе її господарями.

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Автор: Сергій Кущ
коти цікаві новини
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