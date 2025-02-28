Що можна приготувати з фаршу та картоплі: страва від англійських лордів

Іноді традиційні та буденні страви набридають, а класичні поєднання італійської кухні набридають настільки, що хочеться спробувати абсолютно щось нове.
Що можна приготувати з фаршу та картоплі в духовці? Пропонуємо звернути увагу на пастуший пиріг. Це традиційна страва англійської кухні, вона гаряча, ситна та ідеальна для холодної пори року. Коли особливо хочеться погрітися не тільки зовні, а й зсередини.
Фарш
Для приготування пастушого пирога можна взяти будь-який фарш. Курячий та індичий зроблять страву більш дієтичною.
Картопля
Картоплю досить просто відварити. До речі, до звичайного пюре можна додати трохи батату. Зробити потрібно буде звичайне пюре, посолити і приправити за смаком.
То що ж приготувати з фаршу та картоплі на вечерю?
Фарш потрібно обсмажити зі спеціями, цибулею і часником, і пряними травами. Можна взяти, наприклад, розмарин. Також до фаршу можна додати дві столові ложки томатної пасти.
Форму для запікання потрібно гарненько змастити вершковим маслом і на дно викласти першу половину картопляного пюре. На пюре шаром викласти м'ясний фарш і накрити його ще шаром картоплі.
Верхній шар потрібно гарненько змастити вершковим маслом і засипати твердим гострим сиром типу "чеддер". Запікати в духовці до золотистої скоринки.
До речі, можна його запікати в маленьких формах, тоді пиріг уже буде поділений на порції.
Проста страва з картоплі та фаршу - готова!
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