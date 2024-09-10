Вагітна жінка дізналася страшну таємницю свого хлопця: на який крок він пішов

Одна вагітна жінка поділилася болючим досвідом про багаторічну зраду свого партнера.

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Жінка завагітніла і дізналась страшну таємницю / ua.depositphotos.com

Обман від коханої людини – одне з найважчих випробувань. Однак видання Dailystar розповіло історію жінки про зраду, яка пробирає до мурах.

Одна вагітна жінка поділилася болючим досвідом про багаторічну зраду свого партнера. Їй 39 років, а йому – 40. Вона дізналася про його невірність ще на початку їхніх трирічних стосунків, але після сеансів парної терапії вони вирішили дати собі ще один шанс.

Тепер, коли жінка чекає дитину, вона з'ясувала, що її партнер знову спілкується з колишньою подругою і зізнався, що досі думає про неї. Хоча фізичних зрад після першого випадку більше не було, жінка все одно вважає це емоційною зрадою.

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Свою гірку історію жінка розповіла на Reddit:

"Через пів року наших стосунків я дізналася, що він зраджував із кількома жінками. Ми почали терапію, і він пообіцяв, що це не повториться. Я його пробачила. Фізична зрада зупинилася, але емоційна продовжувалась. Я часто казала, що піду, якщо він знову це зробить, але завжди не вистачало впевненості. Я занадто хотіла зберегти ці стосунки.

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"Зараз я вагітна, і сьогодні дізналася, що він знову розмовляє з однією з жінок. Вона сказала, що досі думає про нього, і він відповів взаємністю."

Жінка зізналася, що відчуває себе "в пастці" після того, як переїхала до іншого міста через партнера. Але зараз, коли на підході дитина, вона не хоче виховувати її в токсичних умовах і серйозно думає про те, щоб піти.

"Тепер, коли буде дитина, я більше не можу це терпіти. Боюся, що не вистачить сил піти, але більше цього не хочу. Відчуваю себе жалюгідною і боюся виховувати дитину самотужки. Мені варто дати йому шанс на терапію чи піти назавжди?"

Коментатори підтримали її, закликаючи розлучитися з партнером, зазначивши, що залишатися з ним – це лише додатковий стрес, а це небезпечно під час вагітності.

Один із коментаторів написав: "Немає сенсу залишатися. Він не змінюється і не поважає твої межі. Краще піти зараз, до народження дитини, бо після цього буде ще складніше."

Інший додав: "Іди назавжди. Ти будеш набагато щасливішою матір'ю без нього. Відчуєш, ніби з плечей спав важкий вантаж."

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Окрім цього, психолог назвала 4 ознаки того, що стосунки приречені. Клінічний психолог і фахівець з відновлення стосунків доктор Кеті Нікерсон назвала 4 головні ознаки того, що в стосунках в парі "приречені на провал".

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