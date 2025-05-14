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Гороскоп Таро на сьогодні 14 травня: Ракам - економити, Скорпіонам - терміновий відпочинок

Олена Кюпелі
14 травня 2025, 09:54
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Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині.
Гороскоп Таро на сьогодні
Гороскоп Таро на сьогодні / Колаж Главред, фото Pixabay

З давніх-давен Таро й астрологія допомагають людям розібратися в собі, зрозуміти свій характер і зазирнути в майбутнє.

Астрологія показує, що відбувається зовні, а Таро - що всередині. Гороскоп за Таро поєднує ці підходи, даючи змогу побачити, як зовнішні обставини і внутрішні стани переплітаються.

Главред розповість, до чого вам сьогодні готуватися.

відео дня

Овен

Ваша карта: Лицар Мечів

Коли цей Лицар з'являється, він говорить з позиції авторитету і завжди переходить відразу до справи. Почуття дурні, за словами цього хлопця, тому він підходить до всього з холодною логікою. Якщо вас переповнюють емоції або вам важко говорити за себе, використовуйте енергію цієї карти. Не почувайтеся винним через те, що сьогодні ви використовуєте свій голос, навіть якщо він тремтить.

Телець

Ваша карта: Король Мечів

Король Мечів - етичний правитель і командир повітряних знаків Таро, тому він гострий, справедливий і майстер спілкування. Сьогодні вас можуть закликати вступити в такого роду лідерство, тому дозвольте йому надихнути вас. Незалежно від того, чи очолюєте ви команду, чи виступаєте головою комітету з планування вечірки або пишете той найважливіший електронний лист, повірте, що у вас є всі навички, щоб бути відповідальним.

Близнюки

Ваша карта: Ієрофант

Ієрофант, іноді званий Папою, має давню мудрість і представляє могутні інститути. Для вас, знака, який любить дізнаватися нове, він є хвилюючою ознакою дня. У вас є шанс повчитися в експертів, але Ієрофант за своєю природою конформіст (і ви не дуже відомі цим). Якщо ви опинитеся в групі, особливо на роботі або в школі, ви можете відчути тиск, що змушує вас стримувати свою індивідуальність.

Рак

Ваша карта: Дев'ятка Пентаклей

Не будьте сьогодні занадто імпульсивні, особливо з грошима. Дев'ятка Пентаклей нагадує нам, що іноді для досягнення наших цілей необхідне самовладання. Але ця карта не тільки про дисципліну: вона також про те, щоб насолоджуватися дрібницями. Сьогодні зробіть що-небудь дешеве, наприклад, прогуляйтеся парком або перегляньте книги в публічній бібліотеці. Задоволення не завжди має ціну. А заощадивши сьогодні, ви матимете більше на завтра.

Лев

Ваша карта: П'ятірка пентаклів

Сьогоднішній день може здатися боротьбою, оскільки П'ятірка пентаклей вказує на брак того, що вам потрібно. Пентаклі - іноді звані Монетами - часто з'являються в розкладах про гроші, тому фінансовий стрес може бути на першому плані. Але ця карта також говорить про почуття ізоляції або невпевненості. Зосередившись на тому, чого вам бракує, ви випускаєте з уваги те, що у вас уже є? П'ятірка пентаклей нагадує нам, що труднощі тимчасові. Ваша реакція на них може сформувати те, що буде далі.

Діва

Ваша карта: Четвірка жезлів

Якби "Жити, сміятися, любити" було картою Таро, це була б Четвірка жезлів. Ця карта уособлює хвилювання і свободу, такі ж, які ви відчували, коли вперше каталися на американських гірках у дитинстві. Що схвилює вас сьогодні? Чи то світська зустріч, чи просто відпочинок наприкінці дня, ця карта спонукає вас насолоджуватися цим найбільше. Якщо ви відчуваєте, що застрягли і не можете спрямувати будь-яку дитячу радість, приділіть час роздумам про те, що потрібно змінити. Медитуйте над цією картою і почніть шукати те, що знову зробить вас щасливим.

Терези

Карта: Сімка Мечів

Багато зображень Сімки Мечів показують людину, що крадеться від групи людей. Що ви потайки робите сьогодні? З якоїсь причини ви хочете побути на самоті. Час для себе - це чудово, але ця карта передбачає, що ви тікаєте від чогось важливого. Проблема з прокрастинацією в тому, що вона часто погіршує ситуацію. Якщо ви постійно цього уникаєте, подумайте про зміну способу життя, щоб ви могли більше часу приділяти залученості і менше часу ховатися.

Скорпіон

Ваша карта: Вісімка пентаклів

Сьогодні викладайтеся на всі 100%. Вісімка пентаклей - це важка робота. Не шукайте легких шляхів і не розслабляйтеся. Звертайте увагу на дрібні деталі. Невтомний хлопець на цій карті повністю поглинений своєю роботою, що свідчить про те, що ви отримаєте від неї задоволення, щойно ввійдете в колію. Ви також відчуєте себе виконаним, щойно викреслите все зі свого списку справ. Завтра буде час відпочити. Ви краще відпочинете, знаючи, що сьогодні ви зробили все можливе.

Стрілець

Ваша карта: Колісниця

Не будьте занадто стриманими, дуже уважними сьогодні. Ви тріумфально їдете в Колісниці, карті впевненості та напористості. Слабкість не буде керувати колісницею, тому будьте найсильнішою, найгіршою своєю стороною. Це чудовий день, щоб зробити ділову пропозицію або попросити про підвищення. Куди б ви не пішли сьогодні, у вас є влада володіти кімнатою, навіть якщо ви зазвичай більше інтроверт. (Малоймовірно, оскільки ви Стрілець.) Не дивуйтеся, коли люди вас помітять. Пам'ятайте, удача любить сміливих.

Козеріг

Ваша карта: Десятка Жезлів

Десятка Жезлів - це знак того, що ви занадто багато працюєте. Делегуйте і полегшуйте навантаження. Не беріть на себе ніяких нових завдань на роботі (або вдома). Якщо ваше життя здається нескінченним списком домашніх справ, ця карта радить вам внести зміни якомога швидше. На жаль, Десятка Жезлів також передбачає, що швидкого рішення не існує. Пошук балансу - це процес. Скажіть "ні" хоча б одній речі сьогодні і почніть думати про довгострокові рішення.

Водолій

Ваша карта: Король Жезлів

Не дивуйтеся, якщо ви опинитеся в центрі уваги. Король Жезлів - ефектна королівська особа. Завжди до вподоби публіці, він привносить натхнення і креативність у все, до чого торкається. Нехай вашим днем править ця енергія. Ваша вже смілива, інноваційна особистість стане надмагнітною в поєднанні з харизмою цієї карти. Чи використовуєте ви її для створення спільноти або натхнення інших, сьогодні ви залишите свій слід.

Риби

Ваша карта: Двійка Мечів

Сьогодні ви можете відчувати себе тим, хто обороняється. Двійка Мечів з'являється, коли ми створюємо бар'єри, щоб захистити себе. Для знака, глибоко пов'язаного з емоціями та інтуїцією, стримування своїх почуттів незабаром придушить вас. На багатьох зображеннях цієї карти зображено жінку із зав'язаними очима, то що ж ви відмовляєтеся бачити? Подивіться на ситуацію відкритими очима, навіть якщо це болісно. Що ще важливіше, розкрийте ці почуття. Відчуйте емоції, а потім відпустіть їх. Тільки тоді ви знайдете спокій.

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