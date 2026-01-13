Чому 14 січня не можна стригтися: яке церковне свято

14 січня за народними віруваннями слід уникати певних справ: не варто давати гроші в борг, щоб не залишитися без нічого, а також не слід стригтися.

Яке церковне свято 14 січня

Що можна і не можна робити 14 січня

Прикмети 14 січня

У середу, 14 січня, в православному календарі день пам'яті святих преподобних Отців, убитих в Синаї. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.

Яке церковне свято 14 січня

Синайський півострів, розташований між Червоним і Середземним морем, завжди мав стратегічне і релігійне значення. З найдавніших часів християнства тут існували монастирі і келії для відлюдників, які прагнули усамітнення і духовного вдосконалення. Найвідомішим серед них є монастир святої Катерини, заснований у VI столітті за наказом імператора Юстиніана I.

Ці обителі були не тільки центрами духовного життя, а й місцями навчання, перекладу священних текстів і збереження рідкісних рукописів. Однак мирне життя ченців неодноразово переривалося нападниками, які прагнули пограбувати або залякати християнське населення.

Преподобні Отці, вбиті в Синаї, відзначилися непохитною вірою перед обличчям смертельної небезпеки. Відкинувши страх за своє життя, вони залишилися в своїх келіях і монастирях, відстоюючи священні місця і збереження духовних цінностей. Їхня смерть стала мученицькою: вони загинули від рук нападників, які прагнули знищити християнську громаду або захопити монастирські скарби.

Імена цих святих відомі не тільки як історичні постаті, але і духовні приклади для віруючих. Їх шанують в православній і католицькій традиціях, відзначаючи пам'ять в конкретні дні за церковним календарем. Жертва преподобних в Синаї символізує непохитність віри і готовність до самопожертви заради духовного покликання.

Церковне свято 14 січня - день пам'яті святої рівноапостольної Ніни

Свята Ніна народилася в I-II столітті в містечку Коло в Каппадокії (сучасна Туреччина). Вона походила з благочестивої родини: її батько був воїном, а мати - відданою християнкою. Вже з дитинства Ніна відрізнялася глибокою благочестю і прагненням служити Богу. З юних років вона присвятила себе молитві та аскетизму, часто проводячи час у роздумах і постах.

За переказами, Ніна отримала благословення і духовну підтримку від преподобної мучениці Святої Феодотії та інших видатних християнських наставників того часу. Вона була відома своїм милосердям, здатністю до чудотворення і глибоким духовним прозрінням.

Прибувши до Грузії, Ніна почала місіонерську діяльність серед язичницького населення Картлі та інших регіонів. Вона прославилася тим, що проповідувала без примусу, ведучи людей до віри власним прикладом благочестя і чеснот.

Однією з найвідоміших її практик було використання виноградної лози з хрестом з виноградного пагона, яку вона носила як символ віри. Лоза Ніни стала духовним символом, що об'єднував народ навколо християнської віри. Вона зцілювала хворих, благословляла людей і творила численні чудеса, що підтверджувало силу Божу в її руках і сприяло поширенню християнства.

Завдяки діяльності святої Ніни грузинський цар Міріан III і його дружина Нана прийняли християнство, що відкрило шлях до його офіційного затвердження як державної релігії в IV столітті. Це стало переломним моментом в історії Грузії, зміцнивши духовну і політичну єдність країни.

Після прийняття християнства царем Ніна продовжувала служити народу, засновуючи церкви і монастирі, виховуючи нових християнських наставників і сприяючи формуванню церковної структури.

Свята Ніна відома не тільки як просвітителька, але і як символ святості, смирення і жертовної любові. Вона проводила багато часу в молитві, постила, доглядала за хворими і підтримувала нужденних. Її життя стало прикладом того, як особиста святість може змінювати суспільство і вести народ до Бога.

Прикмети 14 січня

Сонце ясне і морозне - рік буде врожайним.

Мороз тримається - зима буде довгою.

Іній на деревах - рік буде багатий на мед і врожаї.

Що не можна робити 14 січня

У цей день за народними віруваннями слід уникати певних справ: не варто давати гроші в борг, щоб не залишитися без нічого, не слід стригтися, а також не слід ображати тварин.

Що можна робити 14 січня

У православне свято 14 січня віруючі звертаються з молитвами до рівноапостольної Ніни, просячи її зняти тягар бід і скорбот, приборкати ворогів і наставити на праведний шлях. Свято вважається покровителькою всіх добрих починань і сприяє успіху в справах. У цей день прийнято наводити порядок в будинку, завершувати розпочате, прати і займатися рукоділлям. Народна мудрість каже: хто вранці активно візьметься за справи, той буде щасливий і успішний протягом усього року.

