Церковне свято 19 травня: що заборонено робити у другу неділю після Великодня

Що не можна робити у церковні свята - Главред зібрав корисну інформацію про релігійне свято, яке відзначають 19 травня.

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Свято 19 травня / колаж: Главред, фото: pomisna.info

Свято 19 травня має важливе духовне значення для кожного: дізнайтесь, яке церковне свято, має свої особливі традиції, історію походження та звичаї, яких варто дотримуватись.

Дізнайтеся, що дозволено і категорично заборонено робити на святих жон-мироносиць, преподобного Іоанна Готфського, єпископа, мученика Перфенія Жовківського, Римського.

Яке свято 19 травня

В Україні та світі 19 травня відзначають такі свята:

відео дня

День боротьби з гепатитом

День пам’яті жертв політичних репресій

День пам’яті померлих від СНІДу

Всесвітній день сімейного лікаря

День сімейної медицини в Україні

Церковне свято 19 травня

За новим церковним календарем, 19 травня в Україні відзначають та вшановують пам'ять святих жон-мироносиць, преподобного Іоанна Готфського, єпископа, мученика Перфенія Жовківського, Римського.

Відомо, що у другу неділю після Великодня Православна Церква вшановує пам’ять святих жінок-мироносиць: Марії Магдалини, Марії Клеопової, Соломії, Іоанни, Марфи і Марії, Сусанни та інших, а також праведних Йосифа Аримафейского та Никодима. Цей день Церква відзначає як свято всіх жінок-християнок.

Коли розіп’яли Ісуса, то народ, що проходив повз, лихословив й насміхався над Ним. Лише Матір його з улюбленим учнем Іоаном стояли біля Хреста, а жінки, які прийшли, були з ним і учнями під час його проповіді і які служили, дивилися здалека на те, що відбувається. Серед них були і вище перераховані Марія Магдалина, Соломія та інші.

Реформа церковного календаря в Україні Реформа церковного календаря в Україні — процес впровадження нового стилю, тобто григоріанського або новоюліанського календарів, замість старого стилю (юліанського календаря) українськими церквами. З початком російсько-української війни та після того, коли 16 листопада 2017 року Різдво Христове 25 грудня за григоріанським календарем стало державним вихідним в Україні, питання щодо переходу українських релігійних організацій на григоріанський/новоюліанський календар активізується щороку з наближенням Різдва Христового. Питання календарної реформи гостро постало після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні 2022 року, адже, як стверджують деякі публіцисти та церковники, через використання старого стилю разом з Російською православною церквою Україна перебуває у сфері "російського світу". Як і предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, так і предстоятель УГКЦ верховний архиєпископ Святослав, висловили підтримку щодо проведення календарної реформи в Україні, пише Вікіпедія.

Чого не можна робити 19 травня

В народі вважають, що у цей день не варто носити старий, поношений або чужий одяг.

Відомо, що 19 травня заборонено плакати, сумувати та думати про негатив.

Вважаєть, що у цей день краше не підрізати дерева і не зрізати квіти.

День Ангела 19 травня

19 травня свої іменини відзначають власники таких імен як Акакій, Олександр, Антон, Валентин, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Ігнат, Максим, Матвій, Митрофан, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Ян, Анастасія.

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