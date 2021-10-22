Лікарі назвали найкорисніше вино та оптимальну дозу

Лікарі висловилися про користь вина / УНІАН

Лікарі довели той факт, що помірне вживання вина сприятливо впливає на організм. Один келих цього напою здатний творити чудеса - підвищувати імунітет, боротися з різними захворюваннями, зміцнювати серце і збільшувати тривалість життя, повідомляє Invino.

У Франції дослідження показало, що попри велику кількість жирної їжі, жителі країни показали дуже низький рівень захворювань серця. Виявилося, що у феномена є відповідь – всю жирну їжу французи, запивають келихом вина.

Технологія виробництва червоного вина сильно відрізняється. При обробці шкірка винограду віддає в напій всі свої корисні властивості, і це дає вину такий насичений червоний колір. У червоному вині набагато більше антиоксидантів, ніж у білому.

Біле вино роблять з білих сортів винограду і шкірку перед виробництвом відокремлюють.

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У виноградного соку корисні властивості набагато скромніше, ніж у вина. Але це не означає, що вино слід вживати в необмеженій кількості. Воно корисне також при анемії, так як в ньому міститься багато органічного заліза, яке підвищує гемоглобін. У білого вина таких корисних властивостей немає.

Червоне вино містить поліфеноли, ресвератол, флавоноїди і таніни. У білому вині цих речовин або немає, або в дуже невеликій кількості.

Корисним буде те вино, в якому найменше цукру – сухе або напівсолодке.

Оптимальна доза вина, на думку Американської кардіологічної асоціації – не більше 120 мл на день.

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