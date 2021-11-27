Вчені з'ясували, чому літнім людям корисно пити каву

Чим корисна кава для літніх людей / ua.depositphotos.com

Австралійські вчені провели дослідження, яке показало, що вживання кави потенційно знижує когнітивні порушення, повідомляє SCI news.

У дослідженні взяли участь 227 літніх людей, експеримент тривав понад 126 місяців. Фахівці хотіли з'ясувати чи впливає звичне споживання кави, на швидкість зниження когнітивних функцій.

За словами автора дослідження Саманти Гарднер, кава містить біологічні активні сполуки, включаючи кофеїн, хлорогенну кислоту, поліфеноли і невелику кількість вітамінів і мінералів.

Як кава впливає на організм

Зокрема з'ясували, що кава позитивно впливає інсульт, серцеву недостатність, рак, діабет і хвороба Паркінсона.

читайте такожКава стане розкішшю: в Україні очікують різке подорожчання напою

Реклама

Крім того, вчені довели зв'язок між споживанням кави та кількома важливими маркерами, пов'язаними з хворобою Альцгеймера.

Гарднер розповіла, якщо звична маса кави в одній чашці 240 г, то збільшення споживання з однієї до двох чашок в день знижує погіршення когнітивних функцій на 8% за 18 місяців.

Відзначається, що вживання більшої кількості кави дало позитивні результати по когнітивної функції, яка включає планування, самоконтроль і увагу.

Раніше Главред писав про те, що у тих людей, хто щодня п'є каву, все нижче й нижче ризик розвитку з віком когнітивних порушень. Це пов'язано з тим, що у них в мозку повільніше накопичуються амілоїдні білки.