УкрРус
РецептиКіно та серіалиМода та красаСвятаГороскопПривітанняЗдоров'яСонникПрикметиЛайфхакиШоуStars
Читати російською
  1. Головна
  3. Здоров'я

Вчені з'ясували, чому літнім людям корисно пити каву

27 листопада 2021, 21:21

Фахівці хотіли з'ясувати чи впливає звичне споживання кави на швидкість зниження когнітивних функцій.

Кава
Чим корисна кава для літніх людей / ua.depositphotos.com

Австралійські вчені провели дослідження, яке показало, що вживання кави потенційно знижує когнітивні порушення, повідомляє SCI news.

У дослідженні взяли участь 227 літніх людей, експеримент тривав понад 126 місяців. Фахівці хотіли з'ясувати чи впливає звичне споживання кави, на швидкість зниження когнітивних функцій.

За словами автора дослідження Саманти Гарднер, кава містить біологічні активні сполуки, включаючи кофеїн, хлорогенну кислоту, поліфеноли і невелику кількість вітамінів і мінералів.

Як кава впливає на організм

Зокрема з'ясували, що кава позитивно впливає інсульт, серцеву недостатність, рак, діабет і хвороба Паркінсона.

читайте такожКава стане розкішшю: в Україні очікують різке подорожчання напою

Реклама

Крім того, вчені довели зв'язок між споживанням кави та кількома важливими маркерами, пов'язаними з хворобою Альцгеймера.

Гарднер розповіла, якщо звична маса кави в одній чашці 240 г, то збільшення споживання з однієї до двох чашок в день знижує погіршення когнітивних функцій на 8% за 18 місяців.

Відзначається, що вживання більшої кількості кави дало позитивні результати по когнітивної функції, яка включає планування, самоконтроль і увагу.

Раніше Главред писав про те, що у тих людей, хто щодня п'є каву, все нижче й нижче ризик розвитку з віком когнітивних порушень. Це пов'язано з тим, що у них в мозку повільніше накопичуються амілоїдні білки.

viber
здоров'я кава
Зараз ви переглядаєте новину «Вчені з'ясували, чому літнім людям корисно пити каву». Інші новини медицини читайте в розділі «Здоров'я». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Місячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпекаМісячний гороскоп на тиждень 29 листопада-5 грудня: Тільцям - складний вибір, Стрільцям - небезпека Прикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуПрикмети на 24 листопада: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в біду Кому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошимаКому Новий рік 2022 принесе достаток і благополуччя: топ-3 знака, яким пощастить з грошима Вдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудніВдарять сильні морози: якою буде погода в Україні у грудні Прикмети на 25 листопада: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 листопада: що не можна робити і як не потрапити в біду
22:15

У ще одній країні Євросоюзу виявили штам "Омікрон"

21:37

У Британії б'ють на сполох: COVID-штам омікрон передається між вакцинованимиВідео

21:21

Вчені з'ясували, чому літнім людям корисно пити каву

20:58

Українцям дадуть квартири коштом держави: кому і коли світить нове житло

20:46

На Миколаївщині вибух у житловому будинку забрав ще одне життя

Реклама
20:29

Киян попередили про небезпеку на дорогах: рекомендації КМДАВідео

20:28

У моду на 2022 рік входять приголомшливі джинси, здатні перетворити життя на суцільне святоФотоВідео

20:18

Вчителів карають за відсутність щеплення: у МОН заявили про тисячі відстороненихВідео

19:49

"Битву ми програли": Monobank засмутив клієнтів зміною нарахувань і виплатВідео

19:47

Комаровський повідав, як лікарі перетворюють свої послуги на бізнес

19:41

Еллерт поставив крапку у відносинах з Мішиною

19:15

У Британії підтвердили перші випадки небезпечного штаму "Омікрон"Відео

19:08

Груди навстіж: Каменських без ліфчика змусила завмирати серця

18:49

Як хороший сценарій стає поганимПогляд

18:48

Вріже дубак і завалить снігом: українців попередили про різку зміну погодиВідео

18:26

Штам коронавірусу "Омікрон" вже крокує Європою: коли від нього з'явиться вакцинаВідео

18:25

Руйнівний вибух на Ніколівщині: виявили тіло жертвиВідео

17:59

Головою об парту: під Києвом вчительку звинуватили у побитті школяра до кровіВідео

17:40

Гороскоп на завтра 28 листопада 2021: Дівам – плітки, Стрільцям – збитки, Водоліям - сваркиВідео

17:31

У США назвали два сценарії у разі атаки РФ на УкраїнуВідео

Реклама
17:08

Прикмети на 28 листопада: що не можна робити в Гур'єв день і як не потрапити в бідуВідео

16:57

Підготовка держперевороту з Ахметовим: журналіст розкрив імена змовниківВідео

16:30

Без пенсії ризикує залишитися кожен п'ятий: українцям радять збирати на старістьВідео

15:50

Перекидання військ РФ на кордон України: у Байдена терміново зв'язалися з ОПВідео

15:47

Імунолог вказав на головну "підступність" колективного імунітету при COVID-19Відео

15:45

Померла екс-міністр освіти Мандзій

15:32

Українці дізналися нові тарифи на газ у грудні: кому доведеться платити більшеВідео

14:27

Потужний вибух на Миколаєвщині: під завалами житлового будинку знайшли жінку без свідомостіВідео

14:22

Хуртовини, аномальна температура та ожеледь: синоптики дали прогноз погоди на грудень

14:12

Супермаркети Україні накручують до небес ціни на популярний продукт

14:08

Південноафриканська мутація коронавірусу "Омікрон" дісталася до Чехії та Німеччини

13:46

Тріумф, визнання та великі гроші: прогноз на картах Таро для Скорпіонів на грудень 2021Відео

13:31

Коли День матері 2022 в Україні: дата і традиції свята

13:29

Українці довелося "гасити" кредит, який вона не просила: у Приватбанку назвали це подякою

13:24

У Кривому Розі трамвай врізався в маршрутку, а та влетіла в підлітка на "зебрі"Відео

13:18

Спробуйте прямо зараз: всього один секретний інгредієнт зробить салат Олів'є найсмачнішимВідео

13:09

У Новій Одесі рвонув газ у багатоповерхівці: постраждали щонайменше три людиниФотоВідео

12:50

Розкол Батьківщини і домашні клопоти: астролог склав гороскоп Юлії Тимошенко

12:48

НАТО не буде воювати за Україну в разі вторгнення Росії, але погрожує Кремлю наслідкамиВідео

12:23

Призупинення військової допомоги Україні: у WSJ з'ясували, як США реагуватимуть на агресію Кремля

Реклама
11:52

"Такий же небезпечний, як Ебола": у Всесвітній медичній асоціації забили тривогу через "Омікрон"Відео

11:43

Киянин незаконно зводить пентхаус на даху 18-поверхівки: люди в шоціВідео

11:10

У Новій Одесі прогримів вибух у багатоповерхівці, зруйновано два поверхи будинкуВідео

10:55

У супермаркеті АТБ в Києві охоронці та покупець влаштували люту бійку через маскуВідео

10:39

У Черкасах 3-річний хлопчик отримав опіки голови під час операціїВідео

10:00

Смертельна ДТП у Харкові: водій фури був під дією наркотиківВідео

09:45

В України є шанс зробити сильний хід, щоб захистити країну від військового вторгнення РФ - експерт

09:35

День пам'яті жертв Голодомору 2021: дата, історія та заходи

09:25

Речі, які жінка повинна відпустити до Нового року

09:14

Перед новим роком в Україні злетять ціни на продукти: що подорожчає найбільше

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти