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Чи потрібно збивати температуру при COVID-19 і яким препаратом - відповідь лікаря

23 вересня 2021, 09:45
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Якщо підвищена температура у людини супроводжується сильним головним болем, вона погано почувається, то необхідно пити симптоматичні ліки.

градусник, температура
Температуру в 38 градусів не слід збивати, якщо вона нормально переноситься пацієнтом / УНІАН

Підвищення температури тіла - один із симптомів коронавірусу. Інфекціоніст-пульмонолог Світлана Гук пояснила, чи потрібно збивати температуру при COVID-19 і коли це необхідно.

Зокрема, якщо температура при коронавірусі піднялася до 38 градусів, то її не слід збивати, якщо вона нормально переноситься пацієнтом. Якщо вона піднімається вище, можна приймати жарознижуючі препарати, розповіла Гук в інтерв'ю Укрінформу.

За її словами, якщо підвищена температура у людини супроводжується сильним головним болем, вона погано почувається – в цьому випадку необхідно пити симптоматичні ліки.

Щоби збити температуру, Гук рекомендує своїм пацієнтам приймати не звичайний парацетамол, а ібупрофен – цей препарат вказаний в українському протоколі лікування коронавірусу. Ібупрофен має знеболюючі, протизапальні та жарознижуючі властивості.

Гук також зазначила, що хороші протизапальні властивості також має мефенамінова кислота, вітамін С і кверцетин - це препарат рослинного походження, який надає спазмолітичну, антигістамінну, протизапальну дію.

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читайте такожТемпература і проблеми зі шлунком: українець, який заразився Дельтою, розповів, як починалася хворобаПри коронаіврусі приймати пігулки потрібно з самого початку хвороби. При цьому важливо не забувати вимірювати сатурацію. Вона не повинна бути нижче 92%. Якщо показник не відповідає нормі, необхідно викликати швидку допомогу.

На четвертий-п'ятий день хвороби потрібно здати аналізи: d-димер, с-реактивний білок і загальний аналіз крові.

Чи потрібно збивати температуру при коронавірусі

Головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький попередив: якщо не збивати температуру при зараженні коронавірусом, то стан пацієнта може погіршитися, і його доведеться лікувати вже не вдома, а у лікарні.

Лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль заявляв, що навіть температуру в 37 градусів потрібно знижувати. Коментуючи поширене твердження медиків про те, що при підвищеній температурі вірус гине, Бриль зазначив: "Це абсолютно безграмотно. Років 80 тому це вважалося правдою. Але немає жодного наукового доказу цієї теорії. Є свіже дослідження, яке доводить, що це невірно".

Головний лікар Пологівського центру первинної медико-санітарної допомоги Ганна Дуб заявила, що у деяких заражених коронавірусом пацієнтів температура може не підвищуватися, а падати нижче позначки в 36 градусів.

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