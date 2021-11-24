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Названо основні ознаки того, що слід пити менше води на ніч

24 листопада 2021, 02:38

Темно-жовта сеча є ознакою зневоднення, але прозора сеча може бути ознакою надмірного споживання води.

вода, стакан, лимон
Чому небезпечно пити багато води / Фото pixaby

Дуже важливо підтримувати в організмі людини водний баланс, але в той же час, надмірне вживання рідини також може нашкодити людині, пише Медик форум.

Джуді Марчін, лікар медицини, назвав 4 ознаки надмірного споживання рідини.

Ознаки того, що ви п'єте занадто багато води

Відстеження щоденного споживання води -це один із способів оцінити, чи є у вас здорові навички пити воду, але ці загальні симптоми також є контрольною ознакою занадто великої кількості походів до кухонного крана.

Забарвлена сеча

Темно-жовта сеча є ознакою зневоднення, але прозора сеча може бути ознакою надмірного споживання води. Зокрема, прозора сеча може здатися здоровою, але необхідно прагнути до блідо-жовтого відтінку, коли йдемо до туалету. Якщо ви часто її помічаєте, то це привід для занепокоєння. Спробуйте зменшити споживання води і подивіться, чи помітите зміни.

Головні болі і нудота

Частий головний біль може бути ознакою низького рівня натрію, який може бути викликаний надмірним споживанням води. Відзначається, якщо рівень солі в організмі знижується, це може викликати набухання клітин, що може привести до того, що клітини мозку тиснуть на череп.

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П'єте воду без зупинки

Якщо ви п'єте воду коли не відчуваєте спраги, то це унеможливлює визначення того, чи хоче ваше тіло рідини. Це швидко призводить до того, що ви вип'єте набагато більше води, ніж вам потрібно.

Набряки на тілі

У будь-якій ділянці тіла може виникнути набряк, який буде вказувати на дисбаланс електролітів через велику кількість води. Зокрема якщо ви занадто багато п'єте рідини, то клітини в тканинах особи можуть виглядати набряклими.

Раніше Главред писав про те, що еколог і експерт з охорони водних ресурсів Мар'яна Гінзула назвала несподівані місця, з яких пити воду людям найнебезпечніше. За словами експерта, найнебезпечнішою для людського організму водою є та, що дістається з колодязя.

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