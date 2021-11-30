Комаровський розповів, чому дуже небезпечно полоскати горло при ангіні

Комаровський розповів про небезпеку лікування ангіни / РИА Новости

Відомий доктор Євген Комаровський розповів про те, що полоскати горло при ангіні не потрібно - це дуже небезпечно і такий спосіб лікування шлях до інвалідності.

За словами Комаровського в ефірі каналу Україна, при ангіні полоскання горла просто марна річ і небезпечна.

"Лікувати полосканнями ангіну-це прямий шлях до інвалідності. Ангіна лікується антибіотиками, які приймаються всередину", - заявив експерт.

При цьому він підкреслив, що антибіотики дітям дають у вигляді солодких сиропів і суспензій, які миттєво всмоктуються при прийомі всередину. А ось уколи дітям ніколи не роблять.

Якщо вашій дитині лікар пропонує колоти антибіотик, то Комаровський радить відразу ж знайти іншого лікаря.

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Якщо ж у дитини болить горло, але це не ангіна, а якась гостра респіраторна інфекція, то сенсу полоскання теж немає.

"Коли на мигдалинах засох слиз, і ми прополощемо горло, тоді слиз зникне, тому нам стане легше? Тоді виникає питання: "Чому слиз засох?"- додав він.

За словами лікаря, слиз засихає, тому що дитина знаходиться в приміщенні, де жарко і сухо. Крім того, організму не вистачало рідини, і він дихав ротом, а не носом.

Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом. За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.