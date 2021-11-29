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Комаровський розніс українських лікарів за неправдиві діагнози

29 листопада 2021, 20:13

За словами Комаровського, український лікар може вважатися "хорошим" тільки тоді, коли щось робить пацієнту.

Євген Комаровський
Євген Комаровський / скріншот

Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський розкритикував лікарів за помилкові діагнози, які ставлять тільки в нашій країні.

Педіатр каже, що українці звикли оцінювати якість лікування за критерієм "зробив тобі боляче лікар чи ні", передає Україна 24.

Комаровський перерахував найпопулярніші "дивні" діагнози, які зустрічаються в медкарточках українців.

"Вегетосудинна дистонія... Діатез, дисбактеріоз, внутрішньочерепний тиск, дискінезія жовчовивідних шляхів. У кожного таке було, тільки всім це лікували крапельницями, укольчиками", - говорить він.

Він зазначив, що український лікар може вважатися "хорошим" тільки тоді, коли щось робить пацієнту.

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"У нас же класична тактика - коли у тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу "магнезію". І жо*а потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням", - заявляє педіатр.

Але якщо ви не відчуваєте, ніяких "наслідків" лікування - значить воно, нібито неефективне.

"Причому, чим сильніше болить дупа, тим ой який доктор хороший. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить - це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували", - додав доктор Комаровський.

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Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

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Євген Комаровский
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