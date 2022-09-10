Відомий педіатр повідав, коли обов'язково слід міняти підгузки малюкам

Дитячий лікар нагадав батькам, за яких умов обов'язково потрібно змінити підгузник дитині.
Відомий дитячий лікар Євген Комаровський пояснив батькам, коли варто міняти дитині одноразові підгузки.
В Instagram він написав про чотири ключові фактори, коли потрібно обов'язково змінити підгузник:
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- Як тільки ви виявили або пронюхали факт ходіння дитини по великій нужді.
- Волога шкіра під підгузником.
- З моменту зміни підгузника пройшло більше 3-4 годин, при цьому ні ви, Ні дитина не спите, і провести заміну саме зараз дуже зручно. Така ситуація виникає безпосередньо до або перед годуванням.
- Найближчим часом у вас не буде можливості (сил, бажання) міняти підгузник. Наприклад, ви вкладаєтеся спати, збираєтеся на прогулянку, плануєте поїздку в міському транспорті.
Раніше відомий доктор спростував популярний міф про те, що носіння памперсів, особливо тривале, призводить до безпліддя у хлопчиків.
Ця заява є вигадкою. Навіть при тривалому використанні температура всередині підгузника не перевищує 36 градусів, що не може привести до безпліддя. Крім того, це актуально для організму хлопчиків у віці не молодше, ніж 9-12 років.
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Автор: Катя Трохименко