Відомий педіатр повідав, коли обов'язково слід міняти підгузки малюкам

Комаровський - коли потрібно міняти дитині підгузник / скріншот

Відомий дитячий лікар Євген Комаровський пояснив батькам, коли варто міняти дитині одноразові підгузки.

В Instagram він написав про чотири ключові фактори, коли потрібно обов'язково змінити підгузник:

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Як тільки ви виявили або пронюхали факт ходіння дитини по великій нужді.

Волога шкіра під підгузником.

З моменту зміни підгузника пройшло більше 3-4 годин, при цьому ні ви, Ні дитина не спите, і провести заміну саме зараз дуже зручно. Така ситуація виникає безпосередньо до або перед годуванням.

Найближчим часом у вас не буде можливості (сил, бажання) міняти підгузник. Наприклад, ви вкладаєтеся спати, збираєтеся на прогулянку, плануєте поїздку в міському транспорті.

Раніше відомий доктор спростував популярний міф про те, що носіння памперсів, особливо тривале, призводить до безпліддя у хлопчиків.

Ця заява є вигадкою. Навіть при тривалому використанні температура всередині підгузника не перевищує 36 градусів, що не може привести до безпліддя. Крім того, це актуально для організму хлопчиків у віці не молодше, ніж 9-12 років.

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