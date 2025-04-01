Ворог наближається впритул до позицій ЗСУ на важливому напрямку - DeepState

Коротко:
- Росіяни посилюють тиск на шахту Торецька
- Ворог масово застосовує FPV-дрони
- Кількість штурмових груп РФ або дорівнює чисельності Сил оборони, або перевищує її
Ситуація в районі Торецька залишається напруженою. Завдяки перекиданню додаткових сил, противник здійснює тиск на шахту міста, де ситуація залишається хаотичною. Про це йдеться у зведенні аналітичного проєкту DeepState.
За словами бійця, який обороняє місто, є низка проблем, що ускладнюють оборону. Зокрема, через те, що ворог наблизився до ЗСУ, наразі відсутні безпечні маршрути для переміщення між позиціями.
Крім того, противник масово застосовує FPV-дрони, що унеможливлює застосування бронетехніки для підтримки.
Ще одна проблема полягає в тому, що кількість штурмових підрозділів РФ або дорівнює чисельності Сил оборони, або перевищує її, що дозволяє російським окупантам наближатися до позицій.
Аналітики додають, що противник тисне на Пантелеймонівку — за останні дні російські війська фактично окупували населений пункт та намагаються розвинути успіх у напрямку Валентинівки.
"Противник підійшов до села впритул і намагається закріплюватися на околицях. Проводяться стабілізаційні заходи, за попередньою інформацією до командування бригади здійснені відповідні правильні заходи", — написали у DeepState.
Ситуація на Торецькому напрямку - останні новини
Як писав Главред, окупаційна армія країни-агресорки Росії наростила інтенсивність бойових дій у Торецьку та намагається обійти місто з флангів. Противнику вдалося перегрупуватися та отримати підкріплення. За рахунок цих ресурсів ворог продовжує штурми у міській забудові з надією захопити місто.
Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські окупанти намагаються прорвати оборону Торецька. Ворог застосовує підземні маршрути для проникнення в тил українських військ. Водночас українські захисники роблять усе можливе, щоб запобігти прориву окупантів у Торецьку, у місті тривають запеклі бої.
Нещодавно начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик сказав, частина міста Торецьк зайнята російськими окупантами, однак тривають вуличні бої за кожну будівлю. Ворог продовжує обстрілювати місто з усіх можливих засобів ураження.
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